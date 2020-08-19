Уголовное дело возбуждено по факту выпадения ребенка с балкона 9-го этажа

Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту падения с высоты ребенка по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Трагедия произошла утром 17 августа. По версии следствия, пятилетний мальчик остался в квартире без присмотра. В это время ребенок должен был спать, пояснили люди, которые должны были за ним присматривать. Но малыш проснулся и вышел на незастекленный балкон. Он выпал через проем с высоты 9-го этажа на плиточное покрытие лестницы магазина на первом этаже дома.

Пятилетний мальчик остался в квартире без присмотра.

— В ходе расследования будут допрошены лица, причастные к происшедшему, дана оценка состоянию здоровья малыша, а также условиям его воспитания и проживания, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

После происшествия ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. У мальчика многочисленные переломы.

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Елена Пляскина

Фото «Призыва»