УФАС проверит законность медицинской закупки на 176,5 миллиона рублей

Антимонопольная служба области начала внеплановую проверку крупной закупки — на сумму в 176,5 млн рублей. Владимирское УФАС России оценит действия заказчика «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ), отвечающего за цифровизацию регионального здравоохранения. Основанием проверки послужило обращение ООО «ТМ-Мониторинг» — омской компании, работающей в сфере компьютерных технологий. В письме указано, что значительная часть работ, планируемых в рамках заказа, уже выполнена. Поэтому бюджетные деньги будут потрачены повторно, что незаконно.

Заказ предусматривает работы по модернизации Регионального сегмента Единой государственной системы здравоохранения Владимирской области.

Извещение по проведению открытого конкурса департамент имущественных и земельных отношений разместил 15 июля. В середине августа должен был состояться аукцион. Но теперь его проведение под вопросом. Заседание инспекции Владимирского УФАС России по внеплановой проверке состоится 10 августа, и будет ли в один день принято решение (и каким оно будет), пока никто не знает. От департамента имущественных и земельных отношений потребовали представить заявки всех участников закупки, а от заказчика — отзыв по существу обращения.

Обращение представляет собой довольно интересный документ. Он содержит два десятка ссылок на успешно работающие в лечебных учреждениях региона сервисы, которые были закуплены в прежние годы и которые МИАЦ собирается приобрести вновь. Почему — это и предстоит объяснить его представителям антимонопольному ведомству.

Ранее «Призыв» сообщал, что, по отчётам департамента здравоохранения области, директор МИАЦ Иван Сметанин и его заместитель Дмитрий Мосин возглавили список самых высокооплачиваемых руководителей лечебных учреждений Владимирской области за прошлый год. Оба заняли эти должности в сентябре 2019-го. Зарплата Сметанина в среднем составила 190 тысяч 311 рублей в месяц, зарплата Мосина — 189 тысяч 674 рубля.

Николай Лившиц

Фото: stolica-s.su