Учителя отказываются от букетов ради хорошего дела

В цветочных магазинах Владимира начался ажиотаж. Родители школьников закупают букеты для учителей. Особенно стараются семьи первоклассников. Самый скромный букет хризантем обойдется покупателю в 500 рублей. Эффектная композиция из цветов стоит в среднем 1,5 тысячи рублей. Сюда войдут и розы, и герберы, и гипсофилы. По словам флористов, некоторые классы складываются педагогу на один букет. Одни родители делают это из экономии, другие ради участия в акции «Дети вместо цветов».

Эту акцию вот уже пятый год проводит общественная организация «Владимирские дети-ангелы». Здесь собирают средства для детей-инвалидов с различными диагнозами. Причем многие классные руководители сами отказываются от букетов ради хорошего дела. Порой к акции присоединяются целые школы.

— Нас из года в год поддерживают школы, порой одни и те же классы. В этом году, конечно, сбор идет похуже, по сравнению с прошлыми годами. Было затишье, только вот начали переводить, а так обычно уже с середины августа поступает помощь. Но большинство родителей, конечно, до сих пор предпочитают дарить цветы учителям, — рассказала «Призыву» Татьяна Журавлёва, представитель благотворительной организации «Владимирские дети-ангелы».

На данный момент в акции приняли участие 10 классов.

Пока удалось собрать чуть больше 34 тысяч рублей. В прошлый раз эта сумма была значительнее. По итогам акции в 2019 году было собрано около 164 тысяч рублей.

Каждому классу — участнику акции вручают благодарственные письма. Все собранные средства, как обычно, пойдут на лечение и реабилитацию детей — подопечных благотворительной организации. Информацию о том, как поддержать «детей-ангелов», можно узнать на их сайте.

Ранее «Призыв» сообщал, что в День знаний во Владимирской области будет действовать «сухой закон». Магазины не будут продавать алкоголь.