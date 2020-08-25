Учительница географии из Кольчугино наблюдает за белыми аистами. Редкие для нашего региона птицы поселились на водонапорной башне села Завалино Кольчугинского района несколько лет назад. Когда Виктория первый раз увидела пернатых, подумала, что это муляж. Но аисты взмахнули крыльями и взлетели. Теперь каждое лето педагог вместе со своими учениками приезжает в деревню и готовит проект «Аист на крыше – мир на земле». Виктория Баева всегда мечтала работать с детьми. Так и вышло. 1 сентября она снова поднимется на 4-й этаж городской школы № 5 в свой любимый кабинет географии. Уже 33 года так начинается учебный год для новой героини программы «Наши люди».