Учебный год в школах начнется 1 сентября

Учебный год в школах Владимирской области начнется 1 сентября, сообщила сегодня директор департамента образования Ольга Беляева. О переносе даты речи не идет. В День знаний первоклассников и выпускников ждут торжественные линейки. Родителей самых маленьких школьников допустят на праздник, но только в масках. В малокомплектных учебных заведениях до 100 человек линейки проведут для всех по графику. Мероприятия будут проходить на улице. Остальных ждут классные часы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Образовательный процесс в школах начнется со 2 сентября. В очной форме, подчеркивают в департаменте образования. Все учебные заведения готовы работать по установленным правилам.

366 общеобразовательных организаций региона готовы к учебному году.

— С целью минимизации контактов обучающихся за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, разработано расписание уроков, перемен (в том числе с проведением занятий по отдельным учебным предметам, требующим специального оборудования: физическая культура на открытом воздухе, ИЗО, технология). Всеми образовательными учреждениями в учебном расписании предусмотрена организация перемен с учетом максимального разведения детей в коридорах (рекреациях) школ. В большинстве школ предусмотрены дополнительные входы в здание, — сообщает департамент образования.

О готовности всех 366 общеобразовательных организаций к началу нового учебного года заявил накануне и губернатор Владимирской области на своих страницах в соцсетях. Владимир Сипягин, кстати, пообещал провести на этой неделе прямой эфир. А сейчас о том, как будет проходить обучение в школах, рассказывает на пресс-конференции Ольга Беляева. Подробности в ближайшее время сообщит наш обозреватель Анна Тумановская.

Ранее «Призыв» сообщал, что учащиеся ВлГУ вернутся в аудитории на две недели позднее привычного срока. Касается это, правда, только студентов старших курсов.