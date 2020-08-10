У меня симптомы коронавируса. Что делать?

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Коронавирус не уходит
Несмотря на то, что Владимирская область уже перешла на третий этап снятия ограничений, коронавирус окончательно уходить не собирается. Статистика пополняется печальными цифрами, в которых те, кто не смог победить болезнь. Только сегодня от COVID-19 умерли 2 человека. Всего погибших в нашем регионе уже 165. Многие специалисты грозят приходом второй волны пандемии, более серьезной, которая, возможно, будет перекликаться с эпидемией гриппа. Тем временем меры профилактики в общественных местах люди всё-таки стараются соблюдать. Владимирцы, например, носят маски, перчатки в пассажирском транспорте, торговых центрах. Но помогает это не всем. И новые жертвы ковида всё-таки появляются. На данный момент в официальном списке заболевших значатся более 430 человек. О том, как распознать у себя эту болезнь и начать лечение, «Призыву» рассказала терапевт высшей квалификационной категории Изабелла Ивкова.
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На какие тревожные симптомы обратить внимание
Коронавирус — болезнь коварная и может протекать бессимптомно либо с признаками обычного ОРВИ, когда идет повышение температуры тела, начинается кашель, насморк. Но самый явный показатель – аносмия (потеря обоняния и вкуса). Также начинается одышка, появляется чувство нехватки воздуха. Если амбулаторное лечение неэффективно, то, скорее всего, это COVID-19, причем не в самой легкой форме.
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Куда следует обращаться
Если у вас возникли угрожающие симптомы, надо срочно обращаться к врачу. Пациент может прийти сам в поликлинику, если оценивает своё состояние удовлетворительным. Сделать это следует через отдельный вход для потенциальных больных в так называемую «грязную» зону. Здесь у человека могут сразу взять мазок на коронавирусную инфекцию и назначить лечение.
— Но перед тем как самому решится идти в поликлинику, лучше всё-таки позвонить в регистратуру. И сотрудник, опросив больного, сам решит, как ему лучше поступить, — говорит Изабелла Ивкова. – Возможно, будет гораздо лучше, если пациент будет ждать врача дома.
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Если отказывается приезжать скорая, что делать
Врачей сейчас не хватает катастрофически, говорит терапевт, в том числе на «скорой помощи». При этом пациенты могут вызвать бригаду, просто переволновавшись. Даже если температура невысокая. Но пациенту отказать не могут. Хотя фельдшеры, кроме жаропонижающего, как правило, пациенту ничего не дают. При подозрении на коронавирус у него проверят сатурацию (насыщение крови кислородом) и посоветуют вызвать участкового врача.
— На все обоснованные вызовы «скорая» приезжает в течение 20 минут. Например, если человек задыхается, у него температура 39 и выше, идет потеря сознания, онемение конечностей, боли в грудной клетки, признаки инфаркта, — поясняет терапевт. — «Скорая» приезжает, смотрит, если у человека высокая температура, одышка. Низкая сатурация свидетельствует о легочной недостаточности. Если человек задыхается, то его обязаны отвезти в инфекционный госпиталь.
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С какими симптомами госпитализируют
В инфекционный госпиталь человека повезут по показаниям, которые мы перечислили выше. Это ситуации угрозы жизни. Напомним, что все разговоры диспетчеров «скорой» с пациентами записываются.
— У меня был случай, когда нужно было из поликлиники тяжелого пациента госпитализировать. Я сама ей вызвала «скорую», сказала диспетчеру, что уже печатаю направление в ОКБ. Через 15 минут «скорая» приехала, забрала женщину и отвезла по направлению. У этой пациентки были все признаки ковида. Мазки ещё не были взяты, но картины рентгена уже показывала пневмонию, — рассказывает недавний случай Изабелла Анатольевна. – А потом подтвердился и коронавирус.
При этом затягивать с обращением к врачу ни в коем случае нельзя. Все тяжелые пациенты – это, как правило, поздно обратившиеся. А медицина не всесильна. Поэтому пациентам Изабелла Анатольевна советует установить доброжелательное общение со своим терапевтом. Быть с ним на телефоне, написать ему в Вайбере в случае тревожных симптомов.
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Какие анализы должны взять, в том числе после выздоровления
Основные анализы, подтверждающие COVID-19, это мазок на ПЦР из ротоглотки. Компьютерную томографию также делают, но только при явных признаках вирусной пневмонии. С доступом проблем нет, как и с мазками, говорят медики.
— Томограф в нашей поликлинике работает. Но это серьёзное исследование, большая лучевая нагрузка, рваться на неё тоже не надо. А делать без нужды тем более. Только по строгим показаниям. Это не кровь из пальца сдать. Если человек пошел на поправку, ему не надо делать для контроля КТ, только лишь тяжелобольным. Например, когда человека лихорадит уже неделю и прием антибиотиков не меняет картину.
В начале заболевания антител к вирусу в крови нет. А вот после выздоровления пациенту уже есть смысл сдать кровь на антитела. Но эта услуг (иммуноферментный анализ (ИФА) не бесплатна, предупреждают медики в госучреждениях. Информация по платным услугам — ниже.
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Если не берут анализ, что делать
Анализы берут только по показаниям врача. Должны быть все признаки заболевания. И даже если они не ярко выражены, а пациент переживает, терапевт всегда идет навстречу и проводит обследование. Хотя лечение начинается ещё до получения результатов анализа по клиническим симптомам.
– У меня вот пришла пациентка с аносмией, прекрасно себя при этом чувствует. Я ей назначила противовирусную терапию. Она неделю на изоляции была. Потом через неделю приходит мазок с подтвержденным ковидом, а у ней жалобы вообще все прошли.
Бывает, что у пациента просто болит горло — фарингит. А он просит взять у него мазок и на СOVID-19. Это ни к чему, говорят врачи, зачем перегружать лабораторию. Но обычно плановые анализы делаются от 3 до 7 дней.
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Как сдать анализы платно
Те, кто хочет сдать тест на коронавирус побыстрее и на дому, обращаются в платную клинику. Сейчас во Владимире много частных учреждений предоставляет эту услугу. В «Палитре» она будет стоить от 2800 рублей, в «Ситилаб» — от 1600 рублей, в «НМТ» — 2700. После выздоровления здесь же за деньги можно будет сдать кровь на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. Здесь также разброс цен: от 1 до 2 тысяч рублей за анализ.
— Одни лаборатории проверяют качество антител, другие количество титр антител. И последний вариант самый верный, — говорит Изабелла Ивкова.— Я не вижу смысла тратить на это деньги. Ради только успокоения нервов? Для заграничных поездок если только.
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Как получить лекарства от ковида
Бесплатные лекарства от коронавирусной инфекции можно получить лишь в стационаре, то есть в госпитале. Туда пациенты сейчас, к слову, не рвутся попасть, как это было прежде. Там закрытый режим, и лечение идет усиленное. В аптеках области сейчас не продаются специализированные лекарства от COVID-19. Можно купить лишь препараты для симптоматического лечения, говорят медики. Как и пневмония, ковид лечится по строгим стандартам. И терапию может прописать только врач. После того как человек переболел коронавирусом, он ставится на диспансерный учет. И в течение года врач должен будет назначать ему для контроля анализы. Про вакцинацию от коронавирусной инфекции владимирские медики пока не слышали, но уже не за горами прививочная кампания от гриппа. Кстати, терапевты уверены, что вакцина от гриппа уменьшит шансы подхватить ковид.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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