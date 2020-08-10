У меня симптомы коронавируса. Что делать?

Если у вас возникли угрожающие симптомы, надо срочно обращаться к врачу. Пациент может прийти сам в поликлинику, если оценивает своё состояние удовлетворительным. Сделать это следует через отдельный вход для потенциальных больных в так называемую «грязную» зону. Здесь у человека могут сразу взять мазок на коронавирусную инфекцию и назначить лечение.

— Но перед тем как самому решится идти в поликлинику, лучше всё-таки позвонить в регистратуру. И сотрудник, опросив больного, сам решит, как ему лучше поступить, — говорит Изабелла Ивкова. – Возможно, будет гораздо лучше, если пациент будет ждать врача дома.