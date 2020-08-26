Туристическая отрасль просела на 30%

Ведущие туристические предприятия Владимирской области потеряли треть своих доходов. Чтобы восстановить показатели прошлых лет по продаже туров, заселению в отели, посещению музеев и частных экспозиций, потребуется, как минимум, два года. Такого падения отрасли никто из властей не ожидал. В региональном комитете по туризму осторожно сообщают, что турист возвращается. Но в большинстве своем это семьи и компании друзей, которые приехали дикарями и отдыхают в области 2-3 дня, не больше. Экскурсионные автобусы прибывают пока преимущественно из соседних регионов.

— Сейчас главная задача — это продвижение Владимирской области на внешние рынки. У нас есть очень большой потенциал. Нам есть что показать. У нас очень развит гостиничный фонд — около 20 тысяч койко-мест, по данным статистики. Около 7 миллионов туристов могли приезжать бы в регион в течение года, — говорит и.о. председателя комитета по туризму Алексей Цыганов.

В 2019 году в отелях и гостиницах Владимира проживали 720 тысяч туристов.

Возможности у региона большие, а спроса нет. Разработано 320 туристических маршрутов, которые постоянно дополняются новыми объектами. Вносятся общественные пространства, строящиеся на федеральные средства по нацпроектам создания комфортной среды. Это парки и скверы, набережные и площади. Чтобы повысить туристическую привлекательность региона, необходимо строить современные кафе, рестораны, модернизировать гостиницы. Для этого нужны инвесторы, а, по словам Алексея Цыганова, 99% инвесторов ушли из туристической отрасли.

Из-за действующего в регионе режима повышенной готовности многие небольшие сувенирные лавки, кафе и столовые закрылись. Отмечается также и ухудшение качества обслуживания в отелях и общепите — опытные и обученные ушли, когда все было закрыто, а когда ввели послабление, штат набрали впопыхах и не всегда удачно.

Алексей Цыганов, и.о. председателя комитета по туризму Владимирской области:

Наша задача — трансформировать туристов-экскурсанов, которые проводят один день на территории Владимирской области, на туристов, отдыхающих более долгий срок.

Задача не решается за один день. Мы не построим за один день аквапарки и «диснейленды». Нужна стратегия. Она рассчитана до 2035 года.

У нас сейчас популярен историко-познавательный туризм. У нас он более развитый, поэтому будем делать на него упор и продвигать.

Стратегия по развитию туризма в регионе готовится, и власти надеются, что она войдет в нацпроект «Туризм», который разрабатывается на федеральном уровне. Власти подписали соглашения со столичными коллегами и общественной организацией от туриндустрии. Верят в результат.

Ранее «Призыв» сообщал, что столичные архитекторы взялись за разработку дизайн-кода для древнего Суздаля. Поучаствовать предлагают жителям и туристам.