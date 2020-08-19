Цены на яблоки во Владимирской области за год взлетели на 30,7%

За год цены на яблоки выросли на 30,7%, сообщает Владимирстат. Килограмм яблок сейчас в среднем стоит почти 150 рублей. Специально к Яблочному Спасу, который приходится на 19 августа, аналитики сравнили цены за июль 2019-го и июль 2020 года. Рост наблюдается и в сезон, когда цены на многие фрукты должны снижаться. Однако с июня стоимость килограмма яблок подскочила на 10,4%, а с начала года — сразу на 82,8%.

Возможно, дело в урожае. В прошлом году в хозяйствах жителей региона собрали 29,6 тысячи тонн семечковых культур (яблок, груш и т.д.). Для сравнения: в 2018 году этот показатель равнялся 8 тысячам тонн. Цифр по этому году пока нет, но многие дачники жалуются, что лето было не самым яблочным. При этом почти весь урожай — 99,9% — заслуга частных садоводов-любителей.

Основной урожай яблок и груш в регионе — заслуга садоводов-любителей.

Ежегодно 19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне — один из двенадцати больших праздников православного календаря. В этот день церковь торжественно прославляет соединение Бога и человечества в лице Иисуса Христа. К этому дню приурочен народный праздник Яблочный Спас. Об истории и традициях праздника, а также о главных приметах можно узнать здесь.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»