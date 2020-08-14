Центры занятости населения возобновляют очный прием

Центры занятости населения Владимирской области возобновляют свою работу с 17 августа. Правда, попасть туда можно пока только строго по предварительной записи. График приема посетителей составлен с учетом пропускной способности этих учреждении, чтобы были соблюдены санитарные нормы и социальная дистанция, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Посетителей будут допускать только в масках.

Перечень телефонов для предварительной записи размещён на официальном портале департамента труда и занятости населения Владимирской области VLADZAN.RU . Чтобы свести к минимуму личное посещение учреждений гражданами и работодателями, центры занятости населения также продолжат работу в дистанционном режиме. Все госуслуги в сфере занятости можно получить в электронной форме.

Ранее «Призыв» сообщал о снятии ограничений в работе всех организаций Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»