«Троллейбус знаний» начнет курсировать по Владимиру

1 сентября ровно в полдень во Владимире отправится в свой первый рейс по кольцевому маршруту № 8 «Троллейбус знаний». Причем для всех проезд в этот день будет бесплатным. Пассажиры будут не просто перемещаться по городу, но и знакомиться с интересными научными фактами. Проехав в «Троллейбус знаний», можно, например, узнать, какая технология позволит составить самую точную карту Вселенной, можно ли за полтора месяца долететь до Красной планеты, где родина первого в мире производства газовых центрифуг, чем знаменит владимирский рожок, какой изотоп является самым дорогим в мире и многое другое.

Узнать троллейбус из потока транспорта будет несложно. Снаружи он брендирован яркими рисунками и символикой. Машину раскрасил московский граффити-художник и иллюстратор Евгений Воронин.

«Троллейбус знаний» будет курсировать в течение сентября и октября.

Выход тематического автобуса приурочен к 75-летию атомной промышленности. Данная инициатива – это совместный проект администрации Владимира и Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ). Маршрут № 8 выбран не случайно. Цифра 8 отождествляется со знаком бесконечности.

— Процесс познания также бесконечен, и любой владимирец сможет узнать что-то новое о науке и о любимом городе просто по дороге на работу или домой, — уточнил директор ИЦАЭ города Владимира Илья Житков.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире реставрируют ретро-троллейбус. Транспортное средство восстанавливается в стилистике троллейбусов, ходивших в областном центре в 90-е годы прошлого века.