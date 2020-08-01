Три отремонтированных участка теплосетей должны прослужить четверть века

Сразу три участка теплосети обновил Владимирский филиал «Т Плюс» во Владимире. Реконструкция проводилась в микрорайоне Доброе, по улицам Безыменского и Соколова-Соколенка, на Лыбедской магистрали и в микрорайоне Коммунар, по Судогодскому шоссе. Несколько километров трубопровода теперь прослужат еще четверть века. На эти работы потрачено порядка 32 миллионов рублей. Все новые сети оборудованы системой оперативного диспетчерского контроля, который позволяет получить сведения о повреждениях в режиме реального времени.



— Замена трубопроводов повысит надежность теплоснабжения жителей микрорайона Доброе, Юго-Западного района, военного городка, Октябрьского проспекта, Коммунара. Вместо старых труб установлены новые в пенополиуретановой изоляции, — сообщают в компании «Т Плюс».

В 2020 году во Владимире заменят 21,9 километров трубопровода.

Энергетики обещают своевременно восстановить асфальтовое покрытие и газон. В этом, как и в прошлых ремонтных сезонах, жители часто жаловались на разрытия, оставленные после окончания работ. Подрядчики переходят с одного объекта реконструкции на другой, стараясь оперативно менять старые сети, чтобы минимизировать сроки отключения горячей воды. А вот с благоустройством так не выходит. Оно, по сути, на функционирование системы теплоснабжения не влияет, ямы с ограждением портят внешний вид города. Но этому вопросу уделяют пристальное внимание местные власти. Они участвовали в приемке восстановительных работ.

Как «Призыв» сообщал ранее, энергетики снизили срок отключения горячей воды до недели. Гидравлические испытания теплосетей подходят к концу, реконструкцию завершат в сентябре.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»