Три лидера вырвались вперед в голосовании за самую красивую деревню

Онлайн-голосование за самую красивую деревню подходит к концу. Последний день — 31 августа. Уже определилась очевидная тройка лидеров. На 28 августа на первом месте село Парковый Юрьев-Польского района (на главном фото). За него отдано 459 голосов — 17% от общего числа. Совсем близко к нему расположилась деревня Бородино Вязниковского района — 414 голосов (15%). Тройку лидеров замыкает деревня Большое Иваньково Собинского района с 380 голосами (14%). Но за три дня все еще может измениться, есть время отдать голос за своего фаворита.

В этом году на конкурс было заявлено рекордное число населенных пунктов. За звание самой красивой сражаются сразу 99 сел и деревень. Год назад участников было 97. Заявки на участие принимались в трех категориях: населенные пункты численностью до 150 жителей; от 150 до 1000 жителей; от 1000 до 3500 жителей. Лучший из лучших станет обладателем Гран-при и 150 тысяч рублей. Первое место — 80 тысяч, второе место — 50 тысяч, третье место — 30 тысяч рублей. Свои тройки лидеров определятся в каждой из трех групп населенных пунктов. Призовые средства жители деревень и сел могут направить на благоустройство.

Конкурс «Самая красивая деревня» проводится во Владимирской области уже в шестой раз. Главный приз в прошлом году достался селу Усолье Камешковского района.

Ранее «Призыв» сообщал, что проект «Умный город» хотят запустить во Владимире. Его главные задачи — ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, создание комфортной и безопасной среды.