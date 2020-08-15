Торжественные линейки на 1 сентября получат не все школьники

День знаний ученики Владимирской области проведут в школах, но не в привычном формате. Вопрос организации праздничных мероприятий 1 сентября обсудили накануне в региональном департаменте образования. Представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Линейки же предложили провести только для 1, 9 и 11 классов. Они пройдут на открытом воздухе, сообщает пресс-служба «Белого дома». Точно известно, что первый урок нового учебного года будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как именно пройдет День знаний во Владимире, «Призыв» опросил директоров нескольких городских школ. Школа №6, например, проведет «радиолинейку». В образовательном учреждении в каждом кабинете есть приемники. Прямо из своего кабинета детей поздравит директор школы и педагоги.

— У нас обучается 536 ребят, в этом году школа примет два новых первых класса по 23 человека. По графику заведем детей по своим классам. И поскольку у нас есть громкоговорящая связь, радиомикрофоны, по ним мы и проведем торжественную линейку, — говорит директор школы Елена Гуськова.

В школе №43 обучается около 450 детей. Ежегодно торжественные линейки проходили во дворе учреждения, на небольшом пятачке. Из-за стесненных условий в этом году детей сразу пригласят пройти в школу, но в торжественной обстановке.

— Из-за того, что массового скопления быть не должно мы решили провести «креативную» линейку для 1 и 11 классов. Ребят мы будем встречать в фойе, с шарами, музыкой называть их по именам и отправлять по классам, — рассказала «Призыву» директор школы Наталья Латышева.

Первый урок будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В школе №44 в Юрьевце обучается около 700 ребят. Торжественной линейки здесь скорее всего не будет, но для 1-х и 11-х классов, возможно, сделают исключение. Все остальные школьники займут свои места в классах, где пройдут открытые уроки.Такой же формат линейки решили провести и в школе №22, где обучается около 500 детей.

— В этом году у нас три первых класса, — рассказал «Призыву» ее директор Роман Чуркин. – На торжественной линейке в этом году мы сократим количество участников. Раньше вся школа собиралась. Теперь мы этого делать не будем. Планируем собрать только первоклассников, их родителей и одиннадцатиклассников. В случае чего готовы провести линейки даже по классам, разрабатываем разные варианты.

Гораздо острее сейчас стоит вопрос с формой обучения. Все ждут 20 августа, когда будут сделано официальное заявление министерства просвещения. Но директора владимирских школ уже готовы часть предметов вывести на дистанцинку для разгрузки детей. Например, в школе №44 изучать ОБЖ и заниматься рисованием ребятам придется на дому. В школе №22 учителя тоже на всякий случай плотно изучают дистанционный формат.

— Неосновные предметы, возможно, мы выведем на дистанционный формат. Но естественно, только после согласования с родителями учеников, педагогическим коллективом. По некоторым предметам часть тем тоже планируется изучать дома. Без каких-то потерь, — говорит директор школы №22 Роман Чуркин.

Пока же школы региона активно готовятся открытию. Как ранее сообщал «Призыв», проходят проверки с участием МЧС и УМВД. По состоянию на 12 августа принято 80% учреждений.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»