Топ-7 незаслуженно забытых книг для детей

Русская детская литература имеет богатую многовековую историю. Самые первые книги для детей были рукописными. Они создавались монахами. По указанию Петра I в 1717 году было издано «Юности честное зерцало», представляющее собой свод правил при дворе. Даже императрица Екатерина II написала восемь книг для детей. Это были сказки, азбука, рассказы. XIX век был «золотым веком» и детской литературы. Для детей творили И. Крылов, В. Жуковский, А. Пушкин и не столь известные поэты и прозаики. Появилась целая плеяда женщин-писательниц.

Как минимум, троим знаменитым писателям – Самуилу Маршаку, Максиму Горькому и Корнею Чуковскому – приписывается одна мудрая фраза: «Для детей надо писать как для взрослых, только лучше». Это великое волшебство, суметь написать так, чтобы маленькому человеку было интересно. Причем не просто интересно, а чтобы книга ещё и выступила в роли воспитателя, прививая ему то самое разумное, доброе, вечное…

Библиограф областной библиотеки для детей и молодежи предлагает начинающим читателям и их родителям познакомиться с писателями XIX-ХХ века. Их произведения для детей были переизданы уже в наше время и доступны к чтению в библиотеках города совершенно бесплатно.

Николай Каразин. С Севера на Юг: Путевые воспоминания старого журавля [6+]

Каразин Николай Николаевич (1842-1908). Природа наградила его выдающимися способностями. Автор шести романов, многочисленных повестей, рассказов и сказок с чрезвычайно интересной биографией. Военный, награжденный золотым оружием за храбрость, художник-баталист, создатель первых отечественных художественных открыток, первый иллюстратор Ф.М. Достоевского, участник научных экспедиций в Среднюю Азию.

Одной из лучших является его детская книга-путешествие «С Севера на Юг». Это сказка и одновременно книга по географии, появившаяся за 17 лет до знаменитого «Удивительного путешествия Нильса…» С. Лагерлёф. Необычная, увлекательная и познавательная книга описывает путь осенней миграции журавлей из средней полосы России в далекую Африку, с Осташковских болот до берегов Нила.

Книга написана в жанре путевого дневника, весьма популярного в литературе XVIII — XIX веков. Автор вместе со своим героем путешествуют, описывают свои наблюдения и делятся с читателем своими впечатлениями. Именно это и происходит в книге «С Севера на Юг». Только ее герой, познающий мир, – не человек, а журавль.

Эта книга не только о животных, но и о людях. В уста журавля автор вкладывает свои рассуждения о добре и зле, о любви к родине, о служении общественному благу, о неразумности кровавых распрей и о многом другом.

В книге воспроизведены иллюстрации автора, созданные им к первому изданию произведения.

Елена Данько. Побежденный Карабас [6+]

Данько Елена Яковлевна (1898-1942). Детская писательница, поэтесса и художница. Окончила школу живописи, работала на Петроградском (Ленинградском) фарфоровом заводе художницей по росписи фарфора. В 1925 году знакомится с С.Я. Маршаком, под его влиянием начинает писать книги для детей. Именно он посоветовал молодой писательнице создать для детей научно-художественную повесть об истории фарфора. Еще одна тема в творчестве Елены Данько – кукольный театр. Художник Виталий Бианки называл ее «умнейшей женщиной Ленинграда».

Весной 1941 года вышла сказочная повесть «Побеждённый Карабас», продолжение сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Сама художница никогда не иллюстрировала свои книги. Для повести-сказки рисунки создал Л. Владимирский, который много раз изображал Буратино в сказке А.Н. Толстого.

В книге Елены Данько герои отправляются из сказочного Тарабарства в реальный (и тоже чуть сказочный) Ленинград: куклы и Артемон – чтобы помочь заболевшему папе Карло, Карабас и лиса – чтобы изловить непокорных кукол. В конце повести автор обещает рассказать о дальнейших приключениях Буратино, его старых и новых друзей «в другой раз».

Дальше была война. Е.Я. Данько умерла по пути из блокадного Ленинграда в эвакуацию. Удивительно, но это произведение дожило до наших дней. Его и сейчас интересно читать, особенно детям.

Алексей Свирский. Рыжик [6+]

Свирский Алексей Иванович (1965-1942). Родился в бедной семье, с 12 лет путешествовал по всей России, посещал Персию и Турцию, бывал в тюрьмах, ночлежных домах и притонах. Работал портовым грузчиком, чернорабочим в донецких шахтах, на нефтяных вышках Баку, на виноградниках и табачных плантациях Кавказа и Бессарабии.

Свирский регулярно писал очерки «из босяцкой жизни». Особое место в его творчестве занимают дети и подростки городской окраины. В своих книгах он изображает картины жизни полунищей и совершенно нищей детворы, вынужденной с ранних лет добывать себе кусок хлеба. «Дети улицы», «Первый выход», «Вор» и повесть «Рыжик» – наиболее популярные произведения Свирского о детях. В 1960 году по повести «Рыжик» был снят одноименный фильм.

Санька, герой повести – круглый сирота. Он живет на попечении приемных родителей в деревне Голодаевка, название которой говорит само за себя. Рыжику кажется, что где-то в других краях люди живут гораздо счастливее, он мечтает уйти из дома. И такой случай ему представляется. Рыжик встречает бродячего фокусника и вместе с ним покидает родные места. Будет ли его путешествие счастливым?





Ал. Алтаев. Апостол истины: историческая повесть о жизни и деятельности великого учёного Галилео Галилея [6+]

Ал. Алтаев — литературный псевдоним Маргариты Владимировны Ямщиковой (1872-1959). Писательница принадлежит к древнему дворянскому роду, ее предками были декабрист Н.Н. Толстой и художник Ф.С. Рокотов. Мужским псевдонимом Ал. Алтаев она была обязана известному поэту Я.П. Полонскому, подарившему начинающему автору свою книгу. «Описывалась в ней жизнь некоего Александра Алтаева, человека беспутного, но в то же время талантливого и сердечного, с широкой душой. Захлопнув книгу, я сказала себе: «Женщине в литературу пробить дорогу ужасно трудно. Я должна взять себе какой-нибудь мужской псевдоним. Буду подписываться Ал. Алтаев!».

Творила в жанре исторического романа и беллетризованных биографий. Ал. Алтаевым написаны около 50 жизнеописаний. В первые годы после революции 1917 года ее книги соперничали по популярности с книгами М. Горького. Писательница работала во многих детских журналах, в том числе и в известном всем «Мурзилке».

В исторической повести о Галилео Галилее писательница рассказала о жизни одного из величайших учёных в истории с юных лет и до самой смерти. Галилей был и астрономом, и физиком, и математиком, изучал медицину и многое другое. «Апостол истины», борясь за правду, прожил почти всю жизнь в нужде, исследуя окружающий мир и его законы. За свои идеи об устройстве мира он попал под суд святой инквизиции.

Валентина Дмитриева. Малыш и Жучка: рассказ [6+]

Дмитриева Валентина Иововна (1859–1947). Врач, прозаик, публицист. С юного возраста она вела дневниковые записи, использовала впечатления и факты личной жизни при работе над произведениями. В автобиографии Дмитриева дает довольно безрадостную картину своего детства. «Я была самая старшая и поэтому должна была помогать матери в ее трудах и заботах. Помощь моя главным образом состояла в няньченьи моих маленьких братьев, и в течение нескольких лет я помню себя не иначе, как с младенцем на руках…» Нелегко дались и годы учения, но это не поколебало присущего Дмитриевой бодрого и оптимистического отношения к жизни. Валентина Ионовна была самобытной детской писательницей, ее издания пользовались необыкновенной популярностью.

Книга «Малыш и Жучка» (1896) удостоена Фребелевской премии за лучший рассказ для детей до 7 лет и выдержала более 20 изданий. Это рассказ про деревенского мальчика, который мечтал о школе. Он жил очень давно, еще до революции, еще при царе. Современным детям даже трудно представить себе, как жили тогда деревенские ребята. Их отцы и матери очень много работали, и все-таки у них не было денег, чтобы накормить досыта и одеть своих детей.

Многие дети совсем не ходили тогда в школу, потому что им не в чем было выйти из дому: не было ни теплых пальтишек, ни валенок, а ходить приходилось далеко, потому что школ было мало. Некоторые бедняки делали так: соберут все теплые вещи, какие есть в доме, и дадут одному ребенку – пусть хоть один в школу ходит. А остальные сестры и братья уж совсем раздетые дома сидят, им не в чем даже во двор выйти. Вот так жила и семья Малыша, о котором написан этот рассказ.

Петроний Аматуни. ЧАО: сказочные повести [6+]

Аматуни Петроний Гай (1916-1982). Аматуни – фамилия в Армении известная с древних времен. Некоторые представители рода даже избирались на армянский трон. П.Г. Аматуни – летчик-инструктор в годы Великой Отечественной войны, потом пилот гражданской авиации, писатель со склонностью к жанру сказки и научно-фантастических приключений, иногда основанных на исторических событиях. Первый рассказ Аматуни опубликовали в 1944-м, именно в том году, когда пилот самолета «Локхид П-38» Антуан де Сент-Экзюпери не вернулся с задания. В общей сложности Петроний Гай Аматуни написал свыше двух десятков книг, многие из которых были адресованы детям.

Сказка-шутка «ЧАО – победитель волшебников» познакомит читателей с захватывающими приключениями юного москвича Егора, ЧАО и маленькой Елочки. Профессор Чембаров изобрел уникального робота, который стал настоящим прорывом в кибернетике, сокращенно он называется ЧАО. Беда подкралась с неожиданной стороны: чертежи уникального робота были похищены волшебником Мур-Веем, который очень недоволен научно-техническим прогрессом, меняющим привычный уклад жизни. Сын профессора Егор вместе со сказочной девочкой Елочкой отправляется на поиски пропажи.

Иван Василенко. Волшебная шкатулка. Артемка в цирке: повести [6+]

Василенко Иван Дмитриевич (1895-1966). До 1917 года участвовал в революционном движении. В 1922-1934 годах Василенко был учителем. Писателем стал в 39 лет, когда тяжёлая болезнь окончательно свалила его с ног. От тоски, от щемящего одиночества и отчаяния Иван Дмитриевич стал вспоминать трудную, но лучшую пору своей жизни – детство, и написал о нем свою первую повесть.

«Волшебная шкатулка» совершила одно из своих чудес и вернула жизнь сочинившему её писателю. Болезнь отступила, и родился писатель Василенко. «Слег учителем – встал писателем», – шутил после об этом он сам. Повесть «Волшебная шкатулка» – первое произведение из цикла повествований о жизни и приключениях мальчишки-сапожника Артемки Загоруйко и о его друзьях – цирковых артистах. За ней последовали повести «Артемка в цирке», «Заколдованный спектакль», «Золотые туфельки». По этим произведениям кинорежиссёр Валентин Козачков снял два телефильма «Волшебный круг» (1976) и «Золотые туфельки» (1981).

Все произведения Василенко были о детях. И теперь на «самой лучшей в мире улице» Таганрога рядом с домом-музеем писателя ждет и встречает гостей небольшая скульптура Артемки, а в руках у него волшебная шкатулка.

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: katalog-books.ru