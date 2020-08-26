Только что высаженный «зеленый щит» из лип пожелтел

Жители юго-западного района Владимира встревожились из-за вида лип, недавно высаженных вдоль дорог по улице Нижняя Дуброва. Они все резко пожелтели, на некоторых облетели листья. С одной стороны, осень близится, а с другой — взрослые липы на соседних газонах стоят зеленые. Причем пожелтели и саженцы, которые высадили больше месяца назад на газоне по пути в школу № 49 и вдоль дороги к совхозу «Вышка».

Жители окрестных домов рассказывают, что после высадки городские власти попросили их регулярно поливать деревья. По выходным добровольцы находятся, но в будни вокруг лип земля становится очень сухой.

— Листья облетают и желтеют по сезону. Молодым деревьям нужен регулярный полив. Мы это делаем. Как прижились деревья, покажет время. Как минимум, полтора года должно пройти, — пояснил «Призыву» главный эколог Владимира Сергей Сухопаров.

Около 70 полуторагодовалых лип высадили на Нижней Дуброве.

В мэрии акцентируют внимание горожан, что они стараются создать «зеленый щит» в спальных микрорайонах, где появилось огромное количество новостроек и где движение транспорта стало оживленным. В течение года на городских улицах уже появилось больше 300 деревьев. За их самочувствием наблюдают эксперты отдела охраны окружающей среды, и тревоги они не вызывают.

Муниципальные экологи сетуют, что так бывает не всегда. К примеру, многие липы на Большой Московской так и не прижились. А сколько саженцев выкопали и унесли в неизвестном направлении какие-то не очень порядочные люди.



— Чтобы понять, как себя чувствуют деревья, надо осмотреть стволы, корневую систему, территорию вокруг. Есть несколько причин гибели лип: тиростромоз — инфекционное заболевание, вредители, личинки бабочек или грызуны, что маловероятно, резкая смена условий произрастания, липы высадили в неподготовленную почву. Слишком много в городской земле кусков асфальта, камней. Надо добавлять удобрения в почву, — рассказал «Призыву» старший научный сотрудник Института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков.

До конца года городские власти планируют высадить еще более 100 деревьев, в том числе и липы. Они наиболее неприхотливые и отлично подходят для городской среды. Специалисты муниципальной компании «Благоустройство» регулярно весной проводят обрезку лип. Ветки не мешают пешеходам и не загораживают знаки водителям. А к лету кроны превращаются в зеленые шапочки.



В целом, во Владимире на озеленение города тратятся десятки миллионов рублей из бюджета, вносят свою лепту и предприниматели. Они за свой счет покупают деревья и цветы, которые потом высаживают городские службы. В коротком видео «Призыва» можно посмотреть, как на склонах улицы Добросельской появились три цветника, в том числе надпись «Врачи-герои».