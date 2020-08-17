ТНТ4 покажет стендап, которому можно подпевать

21 августа в 21:00 на ТНТ4 — стендап «Бо Бёрнем: Слова, слова, слова» (16+).

Бо Бёрнем стал одной из первых звёзд комедии интернет-эпохи. До него никому не удавалось собирать полные концертные залы после нескольких удачных роликов на YouTube. Сольный стендап двадцатилетнего Бо Бёрнема «Слова, слова, слова» был номинирован на приз за лучшее шоу на самом престижном фестивале комедии в Эдинбурге и получил там приз зрительских симпатий.

Бо Бёрнем работает в жанре музыкальной комедии, то есть свои шутки он не рассказывает, а поёт. В его стендапе очень мало прозы, зато есть сатирические стихотворения, абсурдные песни под фортепиано, баллады под гитару и рэп. Как тонкий человек искусства, иногда между песнями он рассуждает о важных философских вещах: «Что делает артистов великими? Они задают те вопросы, которые другие задавать боятся. Например, где мармеладные родители мармеладных медвежат?».

Музыка, которая приносит не только эстетическое удовольствие, но и смешит — только 21 августа в 21:00 на ТНТ4 в стендапе «Бо Бёрнем: Слова, слова, слова».

Сейчас Бо Бёрнем не только комик и музыкант, а актёр, режиссёр и сценарист. Его режиссёрский дебют, драма «Восьмой класс», номинировалась на «Золотой глобус». По слухам, музыкальный талант комика используют для экранизации культовой детской передачи «Улица Сезам» — он напишет для неё все песни. Премьера запланирована на 2021 год.