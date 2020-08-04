ТНТ4 покажет концерт звезды Netflix Криса Д’Елия

7 августа в 21:00 на ТНТ4 — стендап «Крис Д’Елия: Белый мужчина, чёрный комик» (+16).

Криса Д’Елия можно увидеть в ситкоме «Непригодные для свиданий» и хите Netflix «Ты», который по итогам 2019 года вошёл в десятку самых популярных сериалов на платформе. Зрителям ТНТ4 Крис знаком по участию в «Прожарке Джастина Бибера» (+18), которая снова появится в эфире телеканала 14 августа в 00:00. Также он пишет сценарии, ведёт подкаст, но главным своим увлечением называет стендап.

Крис выступает в жанре комедии наблюдений и находит смешное в привычном нам поведении и жизненных привычках: «Мы ходим на свидания, впечатляем друг друга, любезничаем, водим друг друга в рестораны и все такое. Ни один вид животных на планете так не делает. Медведи никогда не ходят в рестораны, вообще никогда. Понимаете? Даже если они попадают в ресторан, мы вызываем полицию, чтобы их оттуда забрать».

Актёрский опыт Д’Елия тоже накладывает отпечаток на его стиль — некоторые моменты своих монологов он разыгрывает по ролям с самим собой.

В 2020 году должен был выйти первый блокбастер с Крисом в главной роли — фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера. Но из-за пандемии дата релиза сдвинулась, поэтому пока к премьере можно подготовиться, пересмотрев один из самых популярных концертов Криса. Потом скажете в кино – я знаю, с чего начинал этот парень! Со стендапа «Крис Д’Елия: Белый мужчина, чёрный комик», который телеканал ТНТ4 показывает 7 августа в 21:00!