Тлеющую под Покровом свалку взяли под контроль областные власти

Ситуацию с тлеющим полигоном твёрдых бытовых отходов в Покрове взяла под контроль областная администрация. Сегодня утром на место выехал первый заместитель губернатора Александр Ремига. На оперативном совещании было принято решение увеличить количество спецтехники для ускорения ликвидации последствий горения. На данный момент рядом со свалкой функционирует передвижной пост ГИБДД. Главе района поставлена задача купировать оставшееся задымление в течение двух дней.

— Работы по ликвидации тления свалки продолжаются, проводится засыпка грунтом, увеличено количество спецтехники. Площадь тления за последнюю неделю сократилась более чем в два раза. Ситуация находится на ежечасном мониторинге органов местного самоуправления, силовых ведомств, МЧС России, — сообщает сайт администрации района.

С 29 июля был прекращен завоз мусора.

На едкий дым, идущий со стороны вспыхнувшего мусорного полигона, пожаловались жители Покрова. На место выехали общественники. По данным регионального отделения ОНФ, свалка была закрыта по решению суда в 2016 году. Однако мусор сюда интенсивно завозился, в том числе со стороны Москвы и Московской области. Со слов местных жителей, автомобили привозят мусор в ночное время, транспорт при этом не имеет опознавательных знаков. Чтобы пресечь попытки несанкционированного складирования мусора на этом участке, им пришлось организовать круглосуточное дежурство.

Во время встречи общественников с представителем районной администрации стало известно, что по решению суда эта самая свалка подлежит рекультивации, разработан соответствующий проект. Чтобы помочь жителям добиться справедливости и прекратить завоз московского мусора на закрытую свалку, активисты написали запросы в надзорные органы.

Ранее «Призыв» сообщал, что материалы о тлеющей свалке в Покрове отправили в Росприроднадзор.

Ольга Ефремова

Фото регионального отделения ОНФ