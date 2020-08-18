«Тепличный» сбросил цены на овощи к сезону заготовок

Огурцы и помидоры, выращенные во владимирском комбинате «Тепличный», подешевели с весны в 2,5-3 раза. Пупырчатые стоят 40-60 рублей, томаты — 50-100 рублей за килограмм. Цены снизили к сезону заготовок. Такие скидки стали возможны благодаря хорошему урожаю овощей. «Тепличный» активно экспериментирует с гибридными культурами. Наибольший интерес сейчас вызывает хрустящий бугорчатый огурец «Бьерн» и сладкие коктейльные желтоплодные помидоры «Органза».

— Гибрид «Бьерн» показывает хорошую урожайность — до 25 штук на ветке. Гибрид пластичный. Раскусили его три года назад. И все десять гектаров осеннего оборота перевели на него. Летом мы даже подтапливаем теплицы, чтобы создать комфортную температуру для культур. В теплицах выращиваем до 35 гибридов томатов, чтобы выявить лучшие, — рассказал «Призыву» главный агроном комбината «Тепличный» Василий Васильев.

Второй осенний сезон урожая овощей «Тепличного» будет на прилавках до ноября.

Комбинат поставляет свою продукцию в сетевые магазины и гипермаркеты. Удалось прорваться и в экомагазины, торгующие безопасными товарами без использования химии и вредных добавок.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, какие выводы сделал Владимирстат, проанализировав пищевые привычки жителей. Овощей и фруктов мы стали есть гораздо больше, чем десять лет назад. А для желающих поностальгировать предлагаем тест о «Тепличном».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»