Темпы выздоровления от коронавируса заметно замедлились

Темпы выздоровления от коронавируса во Владимирской области замедлились. На этой неделе в среднем за день выздоравливали 6 пациентов, на прошлой среднесуточный показатель выздоровления составлял 9, а две недели назад — 82. Впрочем, это может быть связано и со снижением числа новых заражений. Сегодня больничный закрыли 6 человек. Среднесуточный показатель по умершим от коронавируса тоже снизился. На этой неделе в среднем за день подтверждали 2 случая смерти от COVID-19, на прошлой — 3, две недели назад — 2,3. За последние сутки зафиксированы 3 летальных случая.

За сутки в регионе от коронавируса выздоровели 6 человек, 3 скончались.

А вот суточный прирост остается стабильным. За последний день зафиксировано 24 новых случая коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Больше всех прибавил Муром — плюс 4 положительных теста. По три случая COVID-19 отмечено в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Юрьев-Польском районах. Во Владимире, Радужном и Петушинском районе по два новых пациента. По одному новому случаю коронавируса зафиксировано в Меленковском, Кольчугинском, Селивановском, Александровском и Камешковском районах. За все время пандемии на территории Владимирской области зарегистрировано 5772 случая заболевания.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область официально перешла на третий этап снятия ограничений. Открылись все предприятия и организации. Однако все еще действует масочный режим, социальное дистанцирование и самоизоляция для граждан старше 65 лет.

Елена Пляскина

Фото: АГН «Москва»