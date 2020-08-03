Темпы выздоровления от коронавируса во Владимирской области замедлились

Второй день подряд Владимирская область не обновляет статистику по выздоровевшим от COVID-19. Цифры от стопкоронавирус.рф показывают ноль. При этом каждый день фиксируются смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом. Сегодня печальная статистика пополнилась еще одним случаем. В выходные показатель смертности побил летний рекорд — пятеро умерших. Единственный раз такое количество летальных исходов было зарегистрировано только 4 мая.

За последние сутки положительные тесты получили 24 пациента.

Наибольший прирост показал вновь Ковровский район. В статистику распространения инфекции там добавились 6 человек. В областном центре заразились 5 человек. 3 новых случая инфицирования отмечены в Гусь-Хрустальном районе. Такая же цифра у Александровского района. По два пациента получили положительный тест в Муромском и Юрьев-Польском районах. Меньше всего заболевших в Собинском, Камешковском и Суздальском районах – по одному случаю.

Таким образом, в данный момент активными носителями вируса являются 338 человек. Накануне их было 315. Как ранее сообщал «Призыв», число болеющих пошло в рост.

Елена Пляскина, Ольга Ефремова

Фото: REUTERS/Yves Herman