Тело подростка третьи сутки ищут в водоёме Гусь-Хрустального

Карьер не предназначен для купания

Водолазы МЧС России ведут поисковые работы в Гусь-Хрустальном районе. Там, на промышленных карьерах кирпичного завода, предположительно утонул подросток 2007 года рождения. Сообщение о происшествии поступило 11 августа в 16.23. В этот день поисковые работы проводились до глубокой ночи и результатов не дали. В ночное время для освещения водоёма сотрудники МЧС устанавливали специальные световые башни. С 6 утра 12 августа поиски возобновились, но также безрезультатно. Известно, что водоем является техническим, запрещенным для купания.

Предположительно мальчик утонул во время купания.

Сегодня поисковые работы продолжились. Погода не является для этого препятствием, — уточнили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Спасатели в очередной раз призывают родителей следить за своими детьми и не допускать их купания без присмотра в необорудованных местах. Всего с начала года на водоёмах Владимирской области утонули 11 человек, в том числе 2 ребёнка.

Ранее «Призыв» сообщал, что в реке Клязьме в районе деревни Перово Вязниковского района погиб 35-летний мужчина. Тонувшего пытался спасти очевидец.

Ольга Ефремова 

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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