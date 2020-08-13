Тело подростка третьи сутки ищут в водоёме Гусь-Хрустального

Водолазы МЧС России ведут поисковые работы в Гусь-Хрустальном районе. Там, на промышленных карьерах кирпичного завода, предположительно утонул подросток 2007 года рождения. Сообщение о происшествии поступило 11 августа в 16.23. В этот день поисковые работы проводились до глубокой ночи и результатов не дали. В ночное время для освещения водоёма сотрудники МЧС устанавливали специальные световые башни. С 6 утра 12 августа поиски возобновились, но также безрезультатно. Известно, что водоем является техническим, запрещенным для купания.

Предположительно мальчик утонул во время купания.

— Сегодня поисковые работы продолжились. Погода не является для этого препятствием, — уточнили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Спасатели в очередной раз призывают родителей следить за своими детьми и не допускать их купания без присмотра в необорудованных местах. Всего с начала года на водоёмах Владимирской области утонули 11 человек, в том числе 2 ребёнка.

Ранее «Призыв» сообщал, что в реке Клязьме в районе деревни Перово Вязниковского района погиб 35-летний мужчина. Тонувшего пытался спасти очевидец.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области