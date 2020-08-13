Тело 13-летнего подростка нашли на карьерах под Гусь-Хрустальным

Сегодня около 14.00 на карьерах в Гусь-Хрустальном районе нашли тело подростка, пропавшего 11 августа. Известно, что 13-летний мальчик с другом пошли купаться, не сообщив родителям. Водоем не предназначен для купания. В какой-то момент подросток начал тонуть. Взрослых рядом не оказалось. Следком начал доследственную проверку, в ходе которой будет проведен комплекс процессуальных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Двое суток на карьерах Кирпичного завода велись масштабные поисковые работы. Участие в них принимали водолазы МЧС России, спасатели аварийно-спасательной службы, добровольцы общественных поисково-спасательных организаций. Поиски продолжались даже ночью, сотрудники МЧС устанавливали специальные световые башни.

С начала года в области утонули 12 человек, в том числе 3 ребёнка.

— 13-го августа к поисковым работам привлекалась группировка в составе 34 человек, 10 единиц техники, 5 плавсредств, в том числе от МЧС России — 10 человек, 3 единицы техники, 2 плавсредства. В ходе поисковых работ спасателями было протралено 6600 кв. метров акватории, водолазами обследовано 620 кв. метров дна, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что 17 июня на городском водохранилище в Гусь-Хрустальном утонул 17-летний подросток. 7 июня на карьере близ деревни Глубоково погиб 17-летний подросток. А в Вязниковском районе не стало 8-летнего мальчика, который утонул в котловане, заполненном водой.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области