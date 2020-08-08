Тактильные экспонаты появились в Музее хрусталя

Особенные экспонаты теперь можно найти в Музее хрусталя во Владимире. Их приобрели специально для людей с ослабленным зрением. Это две копии работ мастеров по стеклу, доступные для тактильного восприятия: «Жар-птица» Владимира Муратова и старинный графин в виде двуглавого орла. Посетители музея при контакте с экспонатами смогут получить максимально точное представление о фактуре материала, огранке и форме.

— Тактильные экспонаты для Музея хрусталя были заказаны у московских художников, которые имеют большой опыт работы по созданию таких объектов. Каждый из предметов снабжен этикетками, напечатанными рельефно-точечным шрифтом Брайля, — сообщает пресс-служба музея.

Список таких экспонатов планируется постепенно расширять.

Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника уже определились с перечнем. Таким образом исполняется приказ Министерства культуры Российской Федерации об обеспечении условий доступности музеев для инвалидов, включая возможность ознакомления с коллекциями.

Музей хрусталя открылся в начале июля после масштабного ремонта. За 2,5 года его интерьеры преобразились. Отремонтировали залы, было закуплено современное выставочное оборудование, разработана новая концепция экспозиции. Сейчас там представлено более 400 предметов.

Ранее «Призыв» сообщал, что Золотые ворота открыли для посетителей. Памятник ЮНЕСКО закрылся из-за ограничительных мер на четыре месяца. Сейчас военно-историческую экспозицию можно посещать с 10 до 18 часов, кроме выходного дня в четверг.

Елена Пляскина

Фото Владимиро-Суздальского музея-заповедника