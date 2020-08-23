Так о Владимире еще никто не писал!

Вышла новая книга о нашем городе

В апреле вышла в свет книга Евгения Локтионова и Юрия Никитина «По Владимирским проселкам. Город белокаменный на семи холмах». Презентация ее не состоялась из-за угрозы эпидемии коронавируса, поэтому появление этой книги прошло без широкой огласки. А жаль! Потому что с уверенностью можно заявить, что так о Владимире раньше никто не писал! Авторы предложили читателю уникальные и, возможно, неожиданные материалы, благодаря которым развеяны некоторые устоявшиеся городские мифы. Основой книги стали краеведческая документалистика и обширная справочная информация о городе Владимире и его жителях разных эпох, которую вы не найдете больше ни в каком издании, посвященном нашему любимому городу.

Фото «Призыва»

64 рассказа, изложенные на 300 страницах формата А4, условно разбиты на три части книги, дополнены 200 черно-белыми и 170 цветными фотографиями. В первой части авторы напомнят о политической и духовной роли нашего города и его князей. Расскажут про географическое положение Владимира на планете Земля и каково его место среди других городов России и мира. Проследят, как менялись территория и облик Владимира на всем протяжении его истории. Познакомят с рельефом местности, а также местными водоемами, флорой и фауной.

Во второй части читатель узнает о существовании второго исторического ядра Владимира и «скелета» города. Авторы расскажут о знаменитой Владимирке, культовых зданиях и градообразующих предприятиях. Заинтригуют информацией о рабочих слободках и учебных заведениях города. Вспомнят большинство учреждений культуры и киноисторию Владимира.

Авторы проведут вас не только по скверам и паркам, но и по великолепным видовым площадкам. Даже раскроют места, где можно порыбачить и набрать грибов.

В третьей части авторы рассказывают о системах городского управления и службах по обеспечению их нормального функционирования. Напомнят о руководителях города, начиная с воевод и заканчивая современными мэрами. Помогут разобраться с архитектурными стилями владимирских зданий и напомнят о городах-партнерах. Общественный транспорт, коммунальные службы, свалки, кладбища и даже владимирская армия – ничто не скрылось от пытливого ока авторов!

Эта третья «энциклопедия» владимирских краеведов Евгения Локтионова и Юрия Никитина. Первый том путеводителя «По владимирским проселкам» был издан в 2017 году. В нем представлено описание маршрута, которым в свое время по Владимирской области прошел известный писатель Владимир Солоухин. Эта работа была признана региональной «Книгой года», специалисты назвали ее очень ценным краеведческим исследованием.

Фото: library.vladimir.ru

Основой для второго тома путеводителя стало большое путешествие краеведов, во время которого они обошли и объехали более 800 населенных пунктов, рек и озер Владимирской и сопредельных областей, посетили 150 монастырей, храмов и природных объектов. По итогам экспедиции был издан 500-страничный фолиант «По владимирским проселкам, рекам, городам и весям» и снят одноименный 3-серийный фильм. Оба тома иллюстрированы документальными и художественными фотографиями Сергея Скуратова, Владимира Федина, Владимира Никонова и других видных фотомастеров.

А вот идея написать «энциклопедию» о Владимире у ее авторов возникла почти 10 лет назад. Вот что рассказал «Призыву» Юрий Никитин:

— После выхода в свет книги «Улица Победителей» и организации праздников на улице Совхозной мэр города Рыбаков пригласил меня на работу в свою пресс-службу. Вскоре сменилась власть, вместо Кругликова председателем горсовета стал Сахаров, а главой города вместо Рыбакова – Шохин. Нашим отделом стал руководить Сергей Щедрин. Как-то он пришел и говорит мне: «Я слышал, Юрий Алексеевич, что вы занимаетесь краеведением. У Сахарова есть желание написать книгу о городе Владимире. Но отличающуюся от тех, что уже выходили. Что вы об этом думаете?»

Фото: library.vladimir.ru

Я ответил, что если поручить это дело музейщикам, то мы получим очередную книгу о главных городских памятниках. Если обратиться к профессуре, то получим учебник истории, которых и так уже много. А мы с Евгением Григорьевичем уже обсуждали идею книги, которая была бы интересна и владимирцам, и туристам, интересующимся историей, природой, архитектурой, структурой нашего города. Владимиру не хватает книги, которая охватила все стороны его жизни. По сути дела, энциклопедии. Мы уже представляли, о чем должна быть новая книга, и готовы были взяться за ее написание.

Но позднее у власти к этой книге интерес пропал, и мы к этой идее какое-то время не возвращались. А три года назад сами задумали ее издать. Договорились, что я вот об этом буду писать, Женя – об этом. Каждый из нас писал свой кусочек. Евгений Григорьевич знает всю область как свои пять пальцев, потому что во время работы топографом он уже прошел неоднократно все стежки-дорожки и до сих пор помнит названия всех возвышенностей, перелесков, оврагов. Он 26 лет составлял карты Владимирской, Московской, Ярославской, Нижегородской областей. Его задача — писать точно, рецензировать все не по одному разу, моя — лирические описания и полеты.

К сожалению, тандем владимирских авторов понес в прошлом году невосполнимую потерю: 17 июля 2019 года Евгений Локтионов умер от рака и был похоронен в Колокше. Но книга уже была готова к печати. Она стала памятником, который воздвиг самому себе Евгений Григорьевич при поддержке единомышленников.

— Евгений Локтионов был настоящим краеведом, — вспоминает его друг и соавтор Юрий Никитин. — Тем, кто ведает край. Ведает – это больше, чем знает, это знание обо всем. Поэтому краеведение – это ведение своего края. Ты должен исходить его ножками, ты должен представлять, где это все находилось, когда, и иметь представление, как это выглядит сейчас. Против Евгения в краеведении я был намного слабее. Да, я много ходил, но не столько, сколько Женя. Он каждую кочку знал. А сколько он читал! Неимоверное количество книг! Он читал все новинки, особенно связанные с краем и его историей. Как краевед он был изумительный и непревзойденный!

Издание уже стало библиографической редкостью. 300 экземпляров в мягкой обложке напечатали на 200 тысяч рублей президентского гранта, еще 200 допечатали на спонсорские средства. Книга не попадет в продажу, большая часть ее тиража передана в библиотеки города. А 26 августа на очередном заседании Владимирского горсовета Юрий Никитин раздаст эту книгу всем депутатам. Ожидается и отложенная презентация этого уникального издания. Она должна состояться в рамках традиционной краеведческой конференции, которая из-за пандемии была перенесена с апреля на сентябрь.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: sterh1973.tourister.ru

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