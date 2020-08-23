Так о Владимире еще никто не писал!

В апреле вышла в свет книга Евгения Локтионова и Юрия Никитина «По Владимирским проселкам. Город белокаменный на семи холмах». Презентация ее не состоялась из-за угрозы эпидемии коронавируса, поэтому появление этой книги прошло без широкой огласки. А жаль! Потому что с уверенностью можно заявить, что так о Владимире раньше никто не писал! Авторы предложили читателю уникальные и, возможно, неожиданные материалы, благодаря которым развеяны некоторые устоявшиеся городские мифы. Основой книги стали краеведческая документалистика и обширная справочная информация о городе Владимире и его жителях разных эпох, которую вы не найдете больше ни в каком издании, посвященном нашему любимому городу.

64 рассказа, изложенные на 300 страницах формата А4, условно разбиты на три части книги, дополнены 200 черно-белыми и 170 цветными фотографиями. В первой части авторы напомнят о политической и духовной роли нашего города и его князей. Расскажут про географическое положение Владимира на планете Земля и каково его место среди других городов России и мира. Проследят, как менялись территория и облик Владимира на всем протяжении его истории. Познакомят с рельефом местности, а также местными водоемами, флорой и фауной.

Во второй части читатель узнает о существовании второго исторического ядра Владимира и «скелета» города. Авторы расскажут о знаменитой Владимирке, культовых зданиях и градообразующих предприятиях. Заинтригуют информацией о рабочих слободках и учебных заведениях города. Вспомнят большинство учреждений культуры и киноисторию Владимира.

Авторы проведут вас не только по скверам и паркам, но и по великолепным видовым площадкам. Даже раскроют места, где можно порыбачить и набрать грибов.

В третьей части авторы рассказывают о системах городского управления и службах по обеспечению их нормального функционирования. Напомнят о руководителях города, начиная с воевод и заканчивая современными мэрами. Помогут разобраться с архитектурными стилями владимирских зданий и напомнят о городах-партнерах. Общественный транспорт, коммунальные службы, свалки, кладбища и даже владимирская армия – ничто не скрылось от пытливого ока авторов!

Эта третья «энциклопедия» владимирских краеведов Евгения Локтионова и Юрия Никитина. Первый том путеводителя «По владимирским проселкам» был издан в 2017 году. В нем представлено описание маршрута, которым в свое время по Владимирской области прошел известный писатель Владимир Солоухин. Эта работа была признана региональной «Книгой года», специалисты назвали ее очень ценным краеведческим исследованием.

Основой для второго тома путеводителя стало большое путешествие краеведов, во время которого они обошли и объехали более 800 населенных пунктов, рек и озер Владимирской и сопредельных областей, посетили 150 монастырей, храмов и природных объектов. По итогам экспедиции был издан 500-страничный фолиант «По владимирским проселкам, рекам, городам и весям» и снят одноименный 3-серийный фильм. Оба тома иллюстрированы документальными и художественными фотографиями Сергея Скуратова, Владимира Федина, Владимира Никонова и других видных фотомастеров.

А вот идея написать «энциклопедию» о Владимире у ее авторов возникла почти 10 лет назад. Вот что рассказал «Призыву» Юрий Никитин:

— После выхода в свет книги «Улица Победителей» и организации праздников на улице Совхозной мэр города Рыбаков пригласил меня на работу в свою пресс-службу. Вскоре сменилась власть, вместо Кругликова председателем горсовета стал Сахаров, а главой города вместо Рыбакова – Шохин. Нашим отделом стал руководить Сергей Щедрин. Как-то он пришел и говорит мне: «Я слышал, Юрий Алексеевич, что вы занимаетесь краеведением. У Сахарова есть желание написать книгу о городе Владимире. Но отличающуюся от тех, что уже выходили. Что вы об этом думаете?»

Я ответил, что если поручить это дело музейщикам, то мы получим очередную книгу о главных городских памятниках. Если обратиться к профессуре, то получим учебник истории, которых и так уже много. А мы с Евгением Григорьевичем уже обсуждали идею книги, которая была бы интересна и владимирцам, и туристам, интересующимся историей, природой, архитектурой, структурой нашего города. Владимиру не хватает книги, которая охватила все стороны его жизни. По сути дела, энциклопедии. Мы уже представляли, о чем должна быть новая книга, и готовы были взяться за ее написание.

Но позднее у власти к этой книге интерес пропал, и мы к этой идее какое-то время не возвращались. А три года назад сами задумали ее издать. Договорились, что я вот об этом буду писать, Женя – об этом. Каждый из нас писал свой кусочек. Евгений Григорьевич знает всю область как свои пять пальцев, потому что во время работы топографом он уже прошел неоднократно все стежки-дорожки и до сих пор помнит названия всех возвышенностей, перелесков, оврагов. Он 26 лет составлял карты Владимирской, Московской, Ярославской, Нижегородской областей. Его задача — писать точно, рецензировать все не по одному разу, моя — лирические описания и полеты.

К сожалению, тандем владимирских авторов понес в прошлом году невосполнимую потерю: 17 июля 2019 года Евгений Локтионов умер от рака и был похоронен в Колокше. Но книга уже была готова к печати. Она стала памятником, который воздвиг самому себе Евгений Григорьевич при поддержке единомышленников.

— Евгений Локтионов был настоящим краеведом, — вспоминает его друг и соавтор Юрий Никитин. — Тем, кто ведает край. Ведает – это больше, чем знает, это знание обо всем. Поэтому краеведение – это ведение своего края. Ты должен исходить его ножками, ты должен представлять, где это все находилось, когда, и иметь представление, как это выглядит сейчас. Против Евгения в краеведении я был намного слабее. Да, я много ходил, но не столько, сколько Женя. Он каждую кочку знал. А сколько он читал! Неимоверное количество книг! Он читал все новинки, особенно связанные с краем и его историей. Как краевед он был изумительный и непревзойденный!

Издание уже стало библиографической редкостью. 300 экземпляров в мягкой обложке напечатали на 200 тысяч рублей президентского гранта, еще 200 допечатали на спонсорские средства. Книга не попадет в продажу, большая часть ее тиража передана в библиотеки города. А 26 августа на очередном заседании Владимирского горсовета Юрий Никитин раздаст эту книгу всем депутатам. Ожидается и отложенная презентация этого уникального издания. Она должна состояться в рамках традиционной краеведческой конференции, которая из-за пандемии была перенесена с апреля на сентябрь.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: sterh1973.tourister.ru