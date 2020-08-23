Светофор на месте аварии с детьми требуют установить в Муроме

Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области обратились в администрацию округа Муром и в прокуратуру с требованием установить светофор на месте ДТП с двумя школьницами, а также «лежачих полицейских». Трагедия произошла в двухстах метрах от муромской школы № 15 в минувший вторник. Две 15-летние девочки, возвращаясь домой с прогулки, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их на большой скорости сбил автомобиль. Одна из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии.

ОНФ проводит мониторинг всех переходов в рамках всероссийской акции «Дорога в школу».

— Пообщавшись с руководством школы № 15 города Мурома, мы выяснили, что переход опасен в плане ДТП. В 2017 году, например, там насмерть сбили девочку. Поэтому мы ходатайствуем перед властью Мурома установить на этом месте, прежде всего, искусственные неровности и светофор с кнопкой, чтобы по требованию пешеходов загорался зеленый свет, — отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» во Владимирской области Игорь Шубников.

Переходом пользуются сотни горожан, чтобы добраться до парка — очень популярного места отдыха. Там гуляют мамочки с детьми, катаются подростки на велосипедах и роликах. Муниципальные власти обычно приводят в порядок все нерегулируемые пешеходные переходы, которые находятся поблизости от школ и детских садов. К новому учебному году наносят дорожную разметку, ставят дополнительные знаки и световые элементы, а также заборчики на газонах. Но этот опасный переход муромские дорожники почему-то обошли стороной.



Обычно разглядеть недостатки на проезжей части и тротуарах помогают сотрудники ГИБДД. Они выписывают предписания и составляют протоколы об административной ответственности, что сразу активизирует чиновников. В данном случае оперативно среагировали активисты ОНФ.



Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире начали устанавливать светофоры с вызывной кнопкой на наиболее опасных переходах. Их адреса можно узнать из короткого видео.

Анна Тумановская

Фото «Призыва» и ОНФ