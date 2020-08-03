Свалку с опасными медицинскими отходами убрали

Свалку с медицинскими отходами вывезли из промзоны Владимира. Почти три месяца мусор тлел на солнцепеке и размокал от дождей. Арендатор земельного участка на улице Б. Нижегородской, 108, выполнил, наконец, требования прокуратуры после публикации в «Призыве». Напомним, что горы опасного мусора в 20-х числах июля обнаружил один из наших читателей. Эту информацию мужчина сразу передал в редакцию. «Призыв» выехал на место и ужаснулся картине – в огромных лужах валялись кучи использованных шприцев, перчаток, пробирок с кровью, систем от капельниц. А рядом стояли переполненные контейнеры с желтыми, красными и черными пакетами, которые начали растаскивать птицы.

Недобросовестного предпринимателя, который незаконно свозил в промзону опасные медотходы, надзорные органы вычислили ещё в мае этого года, когда на его складах случился пожар. Сотрудникам МЧС, тушившим возгорание, даже пришлось потом проходить обследование на наличие коронавируса. На арендатора завели несколько административных дел, выписали штраф в размере 70 тысяч рублей. Но убирать за собой он не торопился. И вот наш читатель Алексей сообщил, что после публикаций в СМИ на территории все-таки наведен порядок.

— Местный сотрудник из сервиса сказал, что очень много техники работало и очень быстро, номера у всех были сняты или закрыты, — рассказал мужчина.

«Призыв» побывал на месте и убедился в огромной разнице: как было и что стало. В каких-то контейнерах немного мусора всё ещё лежит, но в обычных черных бытовых пакетах без класса опасности. И кое-где в земле горстки шприцев тоже валяются. Но это мелочи по сравнению с тем, какой завал здесь был прежде.

Ранее «Призыв» сообщал, что материалы о тлеющей свалке в Покрове отправили в Росприроднадзор.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»