Суздаль ударит во все колокола

­Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» (6+) вновь состоится в Суздале. Колокола зазвучат над суздальской землей со звонницы самой высокой колокольни города – колокольни Ризоположенского монастыря. В город-музей съедутся лучшие звонари из Архангельска, Владимира, Иваново, Калуги, Суздаля, Тутаева и Ярославля.

Откроется фестиваль 15 августа в 11.00 на территории Ризоположенского монастыря.

Для гостей фестиваля будет работать ремесленная ярмарка, где свои изделия представят мастера из разных уголков Владимирской области. В программе фестиваля — выступление Владимирского камерного хора под руководством Дмитрия Федорова, вокального ансамбля ARIELLE, Губернаторского камерного хора «Русский партес» Тверской академической областной филармонии.

Вечерняя программа фестиваля переместится на Торговую площадь, где с 17.00 до 18.00 любой желающий сможет принять участие в мастер-классе по звонам от звонарей — участников фестиваля.

А в 18.00 на летней сцене начнется концерт Губернаторского симфонического оркестра, Владимирского камерного хора и солистки Центра классической музыки Анастасии Хорошевой. Прозвучит кантата «Курские песни» Г. Свиридова, Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель», «Фрагменты молитвы» Дж. Тавенера, а также Колокольные звоны в симфонической музыке Н. Римского-Корсакова и С. Рахманинова. С более подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Для владимирцев от Театральной площади будут организованы трансферы на фестиваль в Суздаль.

Фестиваль «Лето Господне» пройдет в Суздале уже в седьмой раз. Имя фестивалю дал знаменитый роман «Лето Господне» Ивана Шмелева, судьба которого была тесно связана с Владимирской землей.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Суздале откроется кинофестиваль «Время молодых». Свои работы представят начинающие режиссёры.

Ольга Ефремова

Фото из группы фестиваля в ВК