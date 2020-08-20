Суздаль получил в подарок от Москвы 10 подержанных автобусов

«Мосгортранс» передал Суздалю 10 микроавтобусов «Mercedes» 2016 года выпуска. Как сообщает пресс-служба администрации города-музея, это машины с минимальным пробегом. С просьбой помочь транспортом к столичным властям обратился сити-менеджер Суздаля Сергей Сахаров. 18 августа микроавтобусы поступили в распоряжение местной администрации. Их распределили по нескольким муниципальным образованиям:

— муниципальное образование «Селецкое» Суздальского района – 1 шт.

— муниципальное образование «Павловское» Суздальского района – 1 шт.

— управлении образования администрации Суздальского района – 1 шт.

— управление культуры администрации Суздальского района – 1 шт.

— МБУК «Центру культуры и досуга города Суздаля» — 1 шт.

— обслуживания пассажиров на регулярных автобусных маршрутах – 3 шт.

— в распоряжении города Суздаля – 2 шт.

Согласно этому списку на маршруты выйдут только три микроавтобуса, остальные будут использованы, например, для доставки на мероприятия детей, артистов и спортсменов.

—Огромное спасибо за такой подарок. Использовать его планируем для нужд МКУК «Селецкий культурно-досуговый центр». Теперь проблема доставки артистов, ветеранов, спортсменов к месту проведения мероприятий решена, — поблагодарил глава администрации муниципального образования «Селецкое» Николай Курашкин.

—Одной из главных проблем всегда была доставка артистов к месту проведения концерта. С появлением автобуса эта проблема решена. Кроме того, у коллективов появилась возможность выезжать на гастроли по нашей области и не только, — рассказал директор Центра культуры и досуга города Суздаля Андрей Кузнецов. — После приобретения надувного экрана мы начали показывать широкоформатное кино на открытых городских площадках. С появлением автобуса, реализовать этот проект станет гораздо проще и просмотр кинофильмов будет доступен широкой публике.

Это не первый подарок Суздалю от Москвы. В декабре прошлого года город-музей получил искусственную елку. Перед Новым годом ее установили на главной площади.

Ранее «Призыв» сообщал, что рынок межмуниципальных перевозок во Владимирской области снова планируют перекроить.

Елена Пляскина

Фото: Суздаль.ру

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