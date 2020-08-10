Судогодских чиновников заставили обеспечить землей многодетные семьи

Прокуратура Судогодского района обязала чиновников обеспечить многодетные семьи положенными участками земли – с инфраструктурой и дорогой. В марте этого года в редакцию «Призыва» обратились жители района. 12 семей по 5-6 лет ждут от властей обещанные участки. Последний раз многодетным выделили землю без газа, водопровода и электричества посреди леса в Бараках.

После наших публикаций проблемой заинтересовались надзорные органы. Прокуратура провела проверку на соблюдение жилищного законодательства. Ведомство пришло к выводу, что строиться на выделенных землях невозможно. Тем не менее в отчетности властей значилось, что 18 участков земли были предоставлены многодетным.

— Согласно проекту планировки данные участки сформированы и поставлены на кадастровый учет. Между тем они не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой. Тогда как финансирование на эти цели предусмотрено муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Судогодского района на 2015 — 2020 годы», утвержденной постановлением главы администрации Судогодского района от 17.06.2015 № 1056, — сообщает районная прокуратура.

Ранее участки выдавались без положенной инфраструктуры.

В конце марта «Призыв» получил ответ от Судогодской администрации. Уже тогда чиновники признали, что участки не пригодны для строительства жилья, но на их благоустройство не хватает 200 миллионов рублей. Дефицит возник якобы из-за недостаточного финансирования из областного бюджета. И решить проблему с инфраструктурой здесь намеревались не раньше 2021 года. Но после прокурорской проверки власти ускорились и начали выполнять свои обязательства уже в этом году. Семью Марины Прохоровой чиновники пригласили посмотреть участок в Улыбышево.

— Там, конечно, тоже сосенки стоят, но там есть дорога. Электрический столб стоит на нашем участке. А газ рядом. Нам сотрудница администрации сказала, что не может сразу газ подвести, если нет дома. Вот построитесь, мы его подведем. А то вдруг кто-то трубу срежет, — говорит Марина Прохорова.

Пока альтернативу предложили не всем семьям. Кто-то отказывается, потому что населенный пункт не подходит. Ждут благоустроенные участки в Бараках. У людей появилась надежда.

— В целях обеспечения прав неопределенного круга лиц прокурором района направлено в суд административное исковое заявление к администрации района, в котором он потребовал обеспечить подготовку и утверждение проектно-сметной документации на строительство инженерной (водо-, тепло-, газо-, электроснабжение, водоотведение) и транспортной (дороги, тротуары) инфраструктуры к данным земельным участкам и провести указанные работы, — подчеркивает Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию со СМИ и общественностью.

Мы продолжим следить за развитием ситуации. Ранее «Призыв» сообщал, что многодетные семьи, не поехавшие из-за пандемии на море в этом году, бесплатно отдохнут на черноморских курортах летом 2021 года.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»