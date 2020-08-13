Судьбы и подвиги жителей улицы Победителей

Улица Совхозная, или улица Победителей. Почти каждый ее дом отмечен мемориальной доской в память о человеке, который построил его и жил в нем. О судьбах владимирских фронтовиков и тружеников тыла сегодня расскажут народный экскурсовод Татьяна Лысова, а также краевед, автор одноименной книги и местный житель Юрий Алексеевич Никитин. Он досконально изучил не только историю своей семьи, но и фронтовой путь всех своих соседей. Смотрите видео.

Указ о выделении жилья

Почти все дома на этой улице построили в начале 50-х фронтовики и труженики тыла. Тогда вышел Указ Сталина о предоставлении им жилья. А где его взять, жильё-то? Предложили строиться самим, выделили для этого участки. До этого здесь был пустырь, а с 1952 года зазвенели пилы, застучали топоры и молотки – люди с радостью строили свои дома. Стоит отметить, что фронтовики строились не только на Совхозной. Фактически весь современный частный сектор в этом районе и был тогда выделен участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Строили без кирпича

Вы не увидите на Совхозной кирпичных домов 50-60-х годов постройки. Кирпич был тогда не по карману и в страшном дефиците. Поэтому возводили скромные деревянные или шлакобетонные одноэтажки. Кто-то за сезон свой дом ставил, кто-то за год-два, а то и три. Пока строились, многие жили в утепленных сараях, причем с малыми детьми.

Всего на Совхозной было построено 33 дома, в которых проживало около 40 семей.

Кусочек деревни на городской окраине

Поскольку большинство застройщиков имели деревенские корни, то в каждом дворе живность всякая кудахтала, хрюкала, блеяла и мычала. По Совхозной даже местное сборное стадо с окрестных улиц прогонял пастух на выпас к лугам, что раскинулись привольно до самой железной дороги.

Эта улица объединила людей, приехавших после войны из разных мест Советского Союза: из сел и деревень Владимирской области, из оккупированных во время войны Тамбовской, Смоленской, Курской, Калининской, Рязанской областей, с Украины, Киргизии, Прибалтики, Крайнего Севера и Чукотки.

Книге быть!

Прошло несколько десятилетий, и фронтовики – основатели Совхозной — один за другим стали уходить из жизни. На празднике улицы 19 сентября 2009 года ее жители помянули поименно всех участников Великой Отечественной войны, проживавших здесь и ныне здравствующих. И журналист Юрий Никитин, также житель Совхозной, пообещал написать про них книгу. Тем более что дело шло к юбилею Победы – ее 65-летию.

Юрий Алексеевич прошёл по домам, поговорил с людьми. Не все сразу одобрили идею рассказать о жизни их близких в книге, кое-кто сомневался: «Да кому это сегодня надо?» А ведь даже живущие на этой улице ребятишки не догадывались, что дедушка из соседнего дома — фронтовой разведчик, а пожилая соседка в юности, живя на оккупированной территории, помогала партизанам! Незнание и рождает равнодушие.

Со слов самих участников тех военных лет или по воспоминаниям их близких шаг за шагом восстановил Юрий Никитин вклад каждого жителя Совхозной в дело Великой Победы. Помогли ему и в архиве, и в военкомате. События из жизни героев книги максимально подтверждены документами: выписками из личных дел, военными билетами, орденскими книжками, справками, архивными материалами, фотографиями.

Не только Великая Отечественная

Автор книги рассказал об участии владимирцев и в войне с Германией, и в войнах с Финляндией и Японией. Описана военная жизнь и работа колхозников, рабочих оборонных предприятий, граждан оккупированных территорий.

В издании упомянуто более 500 имен, среди них: 91 фронтовик и 113 тружеников тыла.

Летчик с арбузами

Со слов Юрия Алексеевича мы расскажем несколько историй, связанных с жителями этой легендарной улицы. В доме № 21 жил военный летчик Василий Николаевич Кириллов – любимец ребятни.

Почему? У него часто (уже после войны) случались командировки в Астрахань. Он служил во владимирском авиаотряде. И каждый раз летом, возвращаясь оттуда, он привозил детям арбузы. Кроме того, семья летчика рассказывала, что, пролетая над родным Владимиром, их дед подавал сигнал детворе – покачивал крыльями самолета. Расписание полетов местные мальчишки и девчонки знали, ждали этого знака с небес, высыпая из домов шумной гурьбой, и очень гордились тем, что живут с таким человеком на одной улице.

Любовь-разлучница

А в доме № 27 жили Крыловы: жена фронтовика и его две дочери. Они переехали во Владимир на улицу Совхозную из Сибири, дом купили, а не построили. Более 20 лет Крыловы ждали своего отца и мужа с фронта, имея на руках документ о том, что он пропал без вести. Дочери искали отца. И вот однажды в Москве через адресное бюро одной из них удалось выяснить домашний адрес человека с фамилией Крылов. Решилась зайти. Оказалось, что это и есть их отец. Все эти 20 лет он не мог признаться своей семье, что встретил другую женщину и все это время жил с ней. Этой женщиной оказалась медсестра, которая выходила его после тяжелого ранения, буквально кормила с ложечки.

Постепенно чувство благодарности переросло в чувство любви. И фронтовик остался с ней, так и не решившись открыть тайну своим близким. Вот так война принесла счастье одной семье, отняв его у другой.

Без единого ранения

Дом, в котором живет сам Юрий Никитин, построили сразу трое фронтовиков: тесть Юрия Алексеевича Михаил Сергеевич Мошкин, его друг Константин Иванович Арефьев и дед супруги Юрия Никитина Василий Иванович Быстров, который и дал средства на возведение дома.

Удивительно, что тесть и его друг прошли всею войну без единого ранения, вернувшись домой целыми и невредимыми. Но это скорее счастливые исключения. Обычно война не щадила. И, по словам Юрия Алексеевича, настоящие фронтовики не любили говорить о тех страшных годах.

Артиллерист-разведчик Михаил Мошкин, который воевал на Ленинградском фронте и прошел половину Европы без единого ранения, так говорил о войне: «Вот представьте, что вам надо четыре года подряд, как на работу, идти на передовую. Там враги, смерть, трупы. Убирать не успевали. Зимой из окоченевших тел делали заграждения от пуль. К этом просто невозможно привыкнуть. И об этом не хочется вспоминать».

Роковую роль для солдат Великой Отечественной сыграли и фронтовые «сто грамм». Многие, вернувшись с фронта, не оставили этой привычки и попросту спились. После пережитого таким образом снимали стресс.

Не вычеркнуть ни строчки

Но все это было. И все это правда. А значит, об этих темных сторонах войны и послевоенных лет тоже нужно говорить. Юрий Алексеевич особенно отмечает: в процессе работы над книгой при изучении документов выяснялось, что многие из его соседей были осуждены и отсидели реальные сроки в лагерях. Кое-кто даже побывал в ГУЛАГе. Например, такова была судьба жителя дома № 8, фронтового разведчика Сергея Владимировича Лисова.

Он не раз ходил в тыл врага, имел ранение. В семье хранится газета с описанием подвига Лисова по захвату языка. А в ГУЛАГе мужчина отсидел еще до войны. Был осужден за участие в драке: молодым парнишкой вступился за честь сестры. Это расценили как хулиганство и посадили. Однако именно в лагере Сергей Владимирович познакомился с рядом политических заключенных (интеллигентными и образованными людьми), которые, по его собственному признанию, во многом сформировали мировоззрение молодого человека. После войны Сергей Лисов служил в милиции. Скончался от инсульта. На службе.

Да, через лагеря прошли многие. Но среди жителей улицы, как правило, не было уголовников: время было такое, по так называемой 58-й политической статье могли посадить, например, за пропажу детали с производства. Автор книги при прояснении таких фактов каждый раз спрашивал родственников: вычеркнуть или оставить эти сведения? И все говорили: «Оставить. Это история нашей семьи. Пусть трагическая и горькая, но наша!»

Памятный обелиск

Появление книги «Улица Победителей» привлекло внимание местных властей к Совхозной. К 65-летию Победы в начале улице был установлен обелиск в память об участниках Великой Отечественной войны. Получился своего рода мини-центр патриотического воспитания. Около него каждый год 9 Мая отмечают День улицы ее жители и почетные гости.

А к приезду гостей принято убираться. Когда на праздники улицы Совхозной стали приходить представители власти, СМИ, то поддерживать там порядок стало нормой. И действительно, улица Совхозная отличается от многих других районов частного сектора особенной чистотой и красотой.

В порядке на Совхозной и с благоустройством. Есть и газ, и водопровод, и канализация. Конечно, когда власть приходит к тебе, грех не воспользоваться возможностью озвучить проблемы, требующие решения. Из-за этого жителям Сохозной завидуют жители соседних улиц. Воспринимают как халяву то внимание, которое оказывают улице Победителей местные власти. И в то же время не спешат оглядеться: может, и на их улице живут люди, творившие историю?

Участников войны, построивших дома на улице Совхозной, давно нет в живых. На стенах построенных ими домов стали появляться таблички – в память о ветеранах. И старожилы надеются, что каждый герой войны будет отмечен памятным знаком. Ведь память о большом начинается с малого. С таких уголков нашего города, как улица Совхозная, где живут настоящие патриоты Великой России.

Подготовили Татьяна Лысова и Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»