Студентов и преподавателей вузов обяжут носить маски

В связи с угрозой распространения коронавируса студентов и преподавателей Владимирского Государственного университета обяжут носить маски. Требование будет обязательным для всех. Без средств индивидуальной защиты учащихся на лекции могут просто не допустить. При этом преподавателям разрешат проводить пары без маски. Исключения сделают также для занятий по творческим специальностям. Об этом «Призыву» рассказал проректор ВлГУ по административной работе и управлению хозяйственным комплексом.

— Масочный режим будет у нас повсеместным. За исключением занятий творческой направленности. Если человек играет на музыкальном инструменте, например, трубе или поет, то это невозможно будет сделать в маске. И еще одно исключение, которое Роспотребнадзор сделал для всех вузов страны, это чтение лекций. Преподаватель может это делать без маски, — рассказал Максим Фабриков. – Масками обеспечивает университет. Мы выдадим многоразовые маски ребятам, которые придут к нам 1 сентября.

Если средство индивидуальной защиты 1 сентября кто-то забудет, одноразовую маску выдадут на входе в корпус. Получить ее можно будет абсолютно бесплатно. А уже дальше кураторы раздадут студентам средства индивидуальной защиты, которые можно будет стирать и обрабатывать.

— У нас будет запас одноразовых масок. Естественно, на первое время, пока ребята привыкнут, мы будем это как-то страховать, — пояснил Максим Фабриков.

Многоразовыми средствами индивидуальной защиты обеспечат бесплатно

Уже закуплены антисептики. Кроме того, на территории первого корпуса установили автоматический диспенсер для дезинфекции рук, который был изготовлен инжиниринговым центром ВлГУ. Такие аппараты планируют поставить на входе в другие корпуса и общежития. Появятся в университете рециркуляторы для обеззараживания воздуха и бесконтактные термометры. При этом в вузе понимают, что полностью исключить возможность заражения коронавирусом не возможно.

Ранее «Призыв» сообщал, что пандемия COVID-19 сдвинула начало учебного года для части студентов Владимирского государственного университета. Учащиеся вернутся в аудитории на две недели позднее привычного срока. Касается это, правда, только студентов старших курсов. Для них образовательный процесс начнется 14 сентября.