Студентка из Владимира стала чемпионкой Европы по бодибилдингу

Студентка ВлГУ Надежда Афанасьева стала абсолютной чемпионкой Европы в соревнованиях по бодибилдингу в номинации бодифитнес. Из-за пандемии коронавируса чемпионат был организован в онлайн-формате. Это позволило принять в нем участие спортсменам со всего мира. Соревнование транслировалось в прямом эфире. Посмотрели его тысячи болельщиков. Спортивное телосложение, пропорциональность атлетического развития, артистизм и грацию участников оценивали судьи из 14 разных стран.

Надежда Афанасьева из Владимира названа лучшей.

Надежда — мастер-тренер одного из владимирских фитнес-клубов. В соревнованиях по бодибилдингу девушка участвовала уже не раз. Правда, на этот раз тренировки и подготовка к конкурсу проходили в домашних условиях. Но спортсменка с этой задачей справилась блестяще.

Ранее «Призыв» сообщал, что ограничения работы с учреждений физкультуры и спорта сняты, однако массовые спортивные мероприятия во Владимирской области пока под запретом.

Ольга Ефремова

Фото из личного архива Надежды Афанасьевой