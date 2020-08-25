Строительство перемычки на Чапаева-Сперанского застопорилось

Завершение строительства первого этапа дороги на Чапаева-Сперанского в юго-западной части Владимира переносится на неопределенный срок. Подрядчик, компания «Трасса», до сих пор проводит работы по переносу старых и прокладке новых коммуникаций. Также активно вывозится грунт со строительной площадки. Сразу же после старта строительства, в апреле текущего года, администрация Владимира заявила, что все работы будут завершены к осени. Но начальный этап затянулся. Понятно, что до асфальтирования дело уже не дойдет.

Первый этап работ по строительству долгожданной перемычки между микрорайоном 8-ЮЗ и проспектом Ленина включал в себя переустройство коммуникаций, выравнивание горки, на которой перепады высот составляют 16 метров, организация кольцевого движения с устройством четырех полос.

Длина первого участка дороги от Сперанского до Чапаева составляет 800 метров.

В следующем году местные власти хотели, чтобы дорожник сдвинулся на Чапаева до пересечения с Василисина, ориентировочно до колледжа культуры. Там запланирована реконструкция существующего отрезка с расширением проезжей части до четырех полос. Общая стоимость работ — 108 миллионов рублей. По этой перемычке в перспективе пустят общественный транспорт, поэтому на улицах предусмотрены заезды для автобусов и остановки.

Эта дорога, которая станет дублером загруженной магистрали по Верхней Дуброве, строится на городские средства. Похоже, в период пандемии казну основательно перетрясли, когда предоставляли льготы по аренде и налогам предпринимателям или когда выделяли дополнительные средства на ремонт существующих дорог и тротуаров. И на долгосрочные проекты денег не осталось. Приоритеты сместились в сторону открытия трех детских садов и парка «Добросельский» и желательно накануне выборов. Туда брошены все силы и средства города.



Как «Призыв» сообщал ранее, в парке «Добросельский» ударными темпами трудятся сразу несколько бригад. Одновременно идут работы на стадионе, в дог-парке и на детской площадке.