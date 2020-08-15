Стартует онлайн-голосование за самую красивую деревню Владимирской области

20 августа в 10 утра начнется новый этап конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области» — онлайн-голосование. Оно продлится до конца лета. Голосование будет проходить на официальном сайте конкурса. Принять в нем участие смогут только зарегистрированные пользователи «ВКонтакте». «В случае выявления накрутки голосов за деревню — результаты аннулируются и участник снимается с голосования», — предупреждают организаторы.

Весь август члены жюри будут объезжать деревни, участвующие в конкурсе. Надо сказать, что в этом году им придется потрудиться — заявлено рекордное число населенных пунктов. За звание самой красивой сражаются сразу 99 сел и деревень. Год назад участников было 97. Заявки на участие принимались в трех категориях: населенные пункты численностью до 150 жителей; от 150 до 1000 жителей; от 1000 до 3500 жителей. Лучший из лучших станет обладателем Гран-при.

Голос за деревню можно отдать с 20 по 31 августа.

Гран-при принесет 150 тысяч рублей. Первое место — 80 тысяч, второе место — 50 тысяч, третье место — 30 тысяч рублей. Свои тройки лидеров определятся в каждой из трех групп населенных пунктов. Призовые средства жители деревень и сел могут направить на благоустройство.

Конкурс «Самая красивая деревня» проводится во Владимирской области уже в шестой раз. Главный приз в прошлом году достался селу Усолье Камешковского района.

Ранее «Призыв» рассказывал, куда можно отправиться в тур выходного дня, не выезжая за пределы Владимирской области.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»