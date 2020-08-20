Станут ли детские сады и школы рассадником ковида

Через 11 дней осень. Школьники начнут учиться очно, дети помладше уже возвращаются из деревень в садики. На момент написания текста активных зараженных коронавирусной инфекцией во Владимирской области 500. И это число растет. Нас пугают второй волной, а родителей еще и мифическим 20 сентября, после которого якобы всех распустят, а учреждения закроют (это, кстати, чушь). Но детский коллектив – рассадник заразы известный. А на днях две детсадовские группы во Владимире закрыли на карантин по коронавирусу. Не станут ли классы и детские сады новыми очагами распространения инфекции? Как ковидом болеют дети и что такое болезнь Кавасаки, разбираемся вместе с педиатром Ксенией Лебедевой.

Дети ведь не болеют коронавирусом?

Дети болеют. Ковид может поражать клетки любого человека вне зависимости от его возраста. Однако юные пациенты действительно болеют реже. На их долю приходится от 1 до 5% диагностированных случаев заболевания. Вот американская статистика распределения случаев заболевания по возрастам:

Симптомы COVID-19 схожи у детей и взрослых, но симптомное течение у детей встречается реже. Судя по всему, COVID-19 у детей протекает менее тяжело, чем у взрослых, хотя бывали тяжелые случаи и летальные исходы.

Значит, родителям не переживать?

Не совсем. Быстро распространяющаяся инфекция в детском коллективе несет потенциальную угрозу людям из зоны риска: бабушкам и дедушкам. Но и эти риски не высоки. Несмотря на то, что уже были зарегистрированы единичные вспышки в детских коллективах, большинство заражений среди детей происходило дома. То есть нулевым пациентом был кто-то из взрослых родственников, и ребенок заражался уже от него.

Пока еще до конца не изучена роль детей в передаче вируса другим людям. Но мы точно знаем, что дети редко становятся источником инфекции SARS-CoV-2. Возможно, это происходит из-за взаимодействия с другими вирусами или протекания заболевания с более легкими симптомами.

Заражают редко, болеют несильно?

Действительно, у большинства детей, как правило, имеет место бессимптомное, лёгкое или течение средней тяжести. Выздоровление наступает в течение одной-двух недель после начала заболевания. Вот данные по Китаю:

У младенцев статистика отличается. Примерно 11% заболевших детей до года имели тяжелое или крайне тяжелое течение заболевания. Однако эти данные следует интерпретировать с осторожностью: многие случаи с тяжелым и крайне тяжелым течением не были подтверждены лабораторно и могли быть вызваны другими респираторными инфекциями.

У детей тоже есть группа риска?

Да. Во-первых, это возраст младше года, а во-вторых, хронические заболевания:

бронхиальная астма средней и тяжелой степени,

сердечно-сосудистые заболевания,

проблемы с иммунитетом (например, связанные с онкологическим заболеванием, трансплантацией органов, высокими дозами глюкокортикостероидов);

поражение почек, печени;

сахарный диабет;

ожирение.

Вне зависимости от групп риска ковид у детей может вызвать редкое, но тяжелое состояние – мультисистемный воспалительный синдром.

Вы могли читать о нем как о болезни Кавасаки. Это состояние включает постоянную лихорадку, понижение давления, желудочно-кишечные симптомы, сыпь. При этом симптомы респираторной инфекции могут отсутствовать. Но еще раз повторим, что это ОЧЕНЬ редкий синдром, и врачи всего мира сейчас имеют на него настороженность.

Нужно делать прививку от COVID-19 детям?

Смотря какую. Если речь идет о вакцине от ковида, то ее пока не существует. Вернее, она есть, даже не одна, но пока в стадии клинических испытаний. Вот когда ее выпустят на рынок, тогда и поговорим, а все прививки по национальному календарю делать нужно обязательно. И не забудьте пройти вакцинацию от гриппа. Коронавирус дети переносят чаще всего легко, а вот с гриппом ситуация обратная. Не болейте!

Подготовила Юлия Назарова с использованием базы научной информации pubmed

Медицинский редактор — врач-педиатр Ксения Лебедева

Фото «Призыва»

prizyv_video_ads]