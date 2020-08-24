Стали известны результаты тестов воспитанников детских садов на COVID-19

Стали известны результаты тестов на коронавирус воспитанников детских садов Владимира, частично закрытых на карантин из-за COVID-19. Как пояснили «Призыву» в региональном управлении Роспотребнадзора, среди ребят заболевших нет. Родители дошкольников предоставили справки с отрицательными анализами. Учреждения вернулись к привычному расписанию.

На прошлой неделе стало известно о закрытии сразу трех групп детских садов №71 и 72 областного центра. В двух случаях опасный вирус был выявлен у родителей малышей, в одном у воспитателя. Из-за опасности распространения коронавируса детей распустили по домам и взяли под медицинский контроль. К счастью, заражений по контакту удалось избежать. В общей сложности проверили около 50 детей.

Среди воспитанников детских садов заболевших коронавирусом нет.

Специалисты говорят, исключать возможность вспышек COVID-19 в детский садах нельзя. Воспитанников в группах становится все больше. У кого-то из них дома могут заболеть мама, папа или другие близкие родственники. В этом случае вся группа закрывается на карантин.

— Всех детей проверили, коронавируса у них нет. Со справками малыши вернулись в детский сад. Две группы открылись в конце прошлой недели, одна сегодня, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.- Если сейчас у взрослых подтверждают коронавирус, а ребенок в этой семье ходит в детский сад, то группу, которую посещает малыш, закрывают на карантин по контакту с коронавирусом. Эта практика продолжится.

По мировой статистике около 5% выявленных случаев коронавируса приходится на детей. К счастью, они если и болеют, то чаще в легкой форме или бессимптомно. При этом дети являются переносчиками вируса. Именно поэтому в дошкольных учреждениях пытаются максимально развести малышей из разных групп. Чтобы выявленный COVID-19 не парализовал работу всего дошкольного учреждения.

Ранее «Призыв» сообщал, что детские сады могут стать разносчиками COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото: orenburzhie.ru