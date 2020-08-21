Стадион «Торпедо» снесут ради новой спортивной арены

На месте стадиона «Торпедо» будет построена абсолютно новая арена. Существующий комплекс демонтируют и возведут в центре Владимира современный спортивный объект. Об этом «Призыву» рассказал директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач. По его словам реконструировать стадион, как это планировалось раньше, смысла нет. Арена устарела, и тратить деньги на поэтапное обновление не будут. Проведённое исследование показало, что конструкция ремонту не подлежит.

— Мы планируем построить новый комплекс. Сейчас выходит второй этап проекта, и мы будем по нему действовать, — пояснил Алексей Сипач. — Стадион не будет чисто футбольным, он будет максимально универсальным. И легкоатлеты ждут возможности заниматься. Мы будем проводить на новой арене и культурно-массовые мероприятия. Использовать комплекс будем как только возможно.

Новая арена по плану будет уступать существующему стадиону по количеству посадочных мест. Вместимость сократится почти в два раза: с 18 до 10 тысяч человек. Зато над трибунами появится навес, который защитит от солнца и дождя. Игровое поле уложат с искусственным газоном и подогревом. Такое покрытие позволит заниматься круглогодично.

Во сколько обойдется новый спортивный объект, пока неизвестно. Проектно-сметная документация и экспертиза должны быть готовы к концу этого года. Нет пока ясности и по срокам строительства арены.

При этом объект находится в охранной зоне объекта культурного наследия. И поэтому к его возведению будут особенные требования. В частности, высотность стадиона не должна будет превышать 10 метров.

Сроки строительства новой арены пока неизвестны.

Существующий стадион в его нынешнем виде был возведен в 1988 году. В сентябре 1991-го был установлен абсолютный рекорд посещаемости домашних матчей черно-белых. На игру с «Асмаралом» пришли 20 тысяч зрителей. Арена видела аншлаг и на играх Кубка России. Противостояния с ЦСКА и «Зенитом» собирали по 18 тысяч зрителей.

По словам директора черно-белых, ностальгировать по тем играм, конечно, можно. Но это не исключает необходимости строительства новой арены. Решение демонтировать существующий комплекс Александр Акимов считает правильным. Сегодня уже по соображениям безопасности арена не смогла бы принять столько человек.

— Я не решаю вопросы по сносу. Но стадион на глазах разрушался. А строительство новой арены – хорошее дело, — пояснил «Призыву» Александр Акимов. — Есть планы, есть перспективы. Футбольный клуб будет счастлив играть на комфортабельном стадионе.

При этом на время реконструкции футболистам и руководству «Торпедо» придется потесниться. Разрушат в том числе подтрибунные помещения, где сейчас находится административный корпус. При этом домашние матчи клуб, скорее всего, будет проводить на малой спортивной арене. В этом году на ее поле появился новый газон. Об этом «Призыв» сообщал ранее.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»