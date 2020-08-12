Сразу 10 мусоровозов сгорели утром во Владимире

Пожар произошел на территории бывшего тракторного завода

Десять грузовых автомобилей для перевозки мусора горели сегодня рано утром во Владимире. Пожар произошел на территории бывшего Владимирского тракторного завода. Сообщение о возгорании поступило в 04.09. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Площадь пожара составила 60 кв. метров

Пожарные оперативно ликвидировали горение и не дали огню распространиться на другие машины. Погибших и пострадавших нет, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В ликвидации последствий пожара были задействованы 24 человека и 7 единиц техники. Причины случившегося сейчас устанавливают дознаватели МЧС.

Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура требует запрета на ввоз мусора на свалку в Покрове.

Ольга Ефремова 

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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