Сразу 10 мусоровозов сгорели утром во Владимире

Десять грузовых автомобилей для перевозки мусора горели сегодня рано утром во Владимире. Пожар произошел на территории бывшего Владимирского тракторного завода. Сообщение о возгорании поступило в 04.09. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Площадь пожара составила 60 кв. метров

— Пожарные оперативно ликвидировали горение и не дали огню распространиться на другие машины. Погибших и пострадавших нет, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В ликвидации последствий пожара были задействованы 24 человека и 7 единиц техники. Причины случившегося сейчас устанавливают дознаватели МЧС.

Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура требует запрета на ввоз мусора на свалку в Покрове.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области