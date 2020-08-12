Сразу 10 мусоровозов сгорели утром во Владимире

Десять грузовых автомобилей для перевозки мусора горели сегодня рано утром во Владимире. Пожар произошел на территории бывшего Владимирского тракторного завода. Сообщение о возгорании поступило в 04.09. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.
Площадь пожара составила 60 кв. метров
— Пожарные оперативно ликвидировали горение и не дали огню распространиться на другие машины. Погибших и пострадавших нет, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.
В ликвидации последствий пожара были задействованы 24 человека и 7 единиц техники. Причины случившегося сейчас устанавливают дознаватели МЧС.
Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура требует запрета на ввоз мусора на свалку в Покрове.
Ольга Ефремова
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области
Обсуждение 3
поджог что ли?
А что делали мусоровозы на территории тракторного завода ночью? Почему мусор складируют в городе? Почему все молчат?
А чьи это мусоровозы?