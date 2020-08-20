Сравним риски отдыха в Турции и на российском юге

В этом году коронавирус знатно испортил планы отдыхающим: поездки отменялись и переносились на неопределенное время. Народ поехал отдыхать туда, куда не планировал, а кто-то вовсе и остался дома. С 10 августа первые самолеты полетели в Турцию. И многие жаждущие моря отважились отправиться на отдых за границу. «Призыв» расспросил тех, кто уже наплавался на нашем юге и еще только отдыхает на импортных морях. А также узнал, что изменилось в коронавирусное лето в плане отдыха, подорожали ли билеты, какие меры безопасности принимаются на курортах? И что будет, если за границей отдыхающий заболеет коронавирусом?

Жарко, но голодно

Ирина Рогова (фамилия по просьбе героини изменена) на прошлой неделе вместе с дочерью и мужем улетела в Турцию, в Белек, в отель Limak atlantis deluxe (пять звезд). Женщина рассказывает, почему решилась на отдых за границей:

— Дело в том, что муж купил нам путевки в подарок на Новый год. И улететь мы должны были в середине июня. Две недели на троих (дочь уже идет как взрослая) обошлись в 180 000 рублей. Я мечтала о Европе, но муж никогда не был в Турции, ему хотелось на море именно сюда. И еще съездить на экскурсию в Стамбул. Коронавирус все испортил, поездку нам перенесли. И как только границы открыли, туроператор предложил лететь, мотивируя тем, что осенью все могут прикрыть и поездка опять зависнет. И мы полетели. Муж потом несколько раз мне припоминал, мол, если бы он поддался и выбрал Испанию или Португалию, куда я очень хотела, то сидели бы «всем колхозом» у тещи на даче.

— И как же вы решились? Близкие не отговаривали?

— Подцепить коронавирус можно и дома. Моя троюродная сестра живет в Москве и работает на «скорой». Она улетает на днях тоже в Турцию с маленьким ребенком. Я сомневалась, советовалась, она мне сказала: «Ир, лети и наслаждайся отдыхом, уж на турецком море сервис и меры безопасности лучше, чем сейчас на нашем». Близким я ничего не говорила, чтобы не отговаривали. Родителям сказали накануне отъезда: меньше нотаций и охов-вздохов. И еще такой щекотливый момент — моя начальница вообще против отдыха на морях, особенно за границей: все должны сидеть дома в масках и перчатках. Чтобы не нагнетать обстановку, я о своем отдыхе не распространялась. И буду молчать, как вернусь.

— Как летели? Как встретили в Турции?

— В аэропорту все в масках, в самолете тоже. Но некоторые пассажиры маски в самолете поснимали, но эти действия уже на их совести. В самолете свободных мест почти не было, рассадка как обычно. Без обещанной «через кресло».

По прилету народу было много, но нас как-то быстро пропустили через контроль, рассадили по автобусам и повезли. Заселили сразу в отель, без проблем, температуру измеряли на входе в отель бесконтактным методом у всех. В лифт отеля можно заходить строго по два человека. На полу есть разметка о социальной дистанции. Разметка, кстати, по всему отелю. Отличная уборка номеров, все аж блестит. Везде стоят антисептики. Персонал старается отключать кондиционеры в отеле, открывать окна. Территория и пляж в порядке.

На территории отеля можно ходить без масок, но весь персонал в масках и перчатках.

Мы уже с мужем и дочкой съездили на экскурсию в Стамбул. На улицах можно находиться только в масках. Иначе — штраф. На пляже нашего отеля народу много. У меня впечатление, что мы в Анапе. Отдыхают белорусы, украинцы, русские, сами турки с семьями. Шезлонги стоят на приличной дистанции друг от друга. Подруга сейчас отдыхает в Крыму, рассказывала, что устраиваешься на лежаке, а у тебя в ногах, пятки задевая, уже расстилают полотенце другие туристы.

— Многих волнует питание, что изменилось?

— Если раньше можно было самому накладывать еду на тарелку, то сейчас за тебя это делает персонал. Еда находится за стеклом. Подходы не ограничены, главное — соблюдать дистанцию. Некоторые люди столько едят, как будто в последний раз обедали недели две назад. В барах и на пляже стараются использовать одноразовую посуду. Прием пищи по часам, ты выбираешь время. Кто-то завтракает с 8 до 9 утра, кто-то позже. Отель постепенно заполняется — появляются очереди.

У меня диабет неинсулинозависимого типа — я на строгой диете с минимумом углеводов. И скажу я вам, мне иногда грустно и голодно. Морепродуктов нет, мяса и рыбы — без разнообразия, на завтрак я могу есть яйца и какие-то овощи. Но булок, тортов и прочего углеводного безумия полно, муж и дочь отрываются. Посмотрела на детский стол, не очень впечатлил. Хорошо, если у вас ребенок ест с общего стола. Если нет, захватите каши и пюре с собой.

Когда были на экскурсии, познакомились с несколькими туристами из других отелей. Они тоже заметили, что на еде стали экономить, даже пятизвездочные отели. Разнообразие в еде, которое было в прошлом году, оскудело. Анимация, кстати, тоже. Шутим, что в этот коронавирусный отпуск жарко, но голодно.

Юлия Косинец, директор «СанрайзТур-Владимир» : «При подозрении на коронавирус в турецком отеле проведут экспресс-тест и организуют лечение за счет страхового полиса».

— Заболевших коронавирусом не было?

— У нас в отеле пока все спокойно. Но, как нам рассказали туристы на экскурсии, в их отеле заболел мужчина. У него резко повысилась температура. Его сразу изолировали в отеле, вызвали врача, сделали экспресс-тест. В итоге оказалась ангина. Все выдохнули.

— А если бы реально заболел коронавирусом?

— Лечат по страховке. Говорят, в отеле есть номера с собственной вентиляцией. Если что, помещают туда. Если случай сложнее, везут в больницу. Делают экспресс-тесты. Как нам говорили в турагентстве, если будет пропуск обратного рейса из-за карантина, то стоимость обратного билета компенсирует страховая компания. Я еще не совсем разобралась, куда и какую информацию загружать, что писать, когда вернешься, но там разберемся по ходу дела. Кто сомневается и боится, сидите лучше дома. Кто жаждет моря, не отказывайте себе в удовольствии!

Пляж переполнен

Олеся Игнатенко на днях с тремя детьми вернулась из Кабардинки, где она отдыхала целый месяц. Девушка не первый раз приезжает в это место. Есть с чем сравнивать, она делится впечатлениями:

— Народу очень-очень много. Мы отдыхали с 12 июля по 16 августа. И если в июле еще было нормально, то с 1 августа народ стал массово прибывать. Это сразу отразилось на пляже. Младшей дочке иногда места не хватало в камушки поиграть. Народ друг на друге сидит и лежит. Социальной дистанции и в помине нет. Поэтому я с детьми старалась часиков в 8 попасть на море, уйти в 9-10 утра и вернуться после 16.00. А народ едет отовсюду. На пляже я познакомилась с отдыхающими с Камчатки, Арзамаса, Питера, Нижнего Новгорода, Москвы. Много видела машин с номерами из 33-го региона, своеобразный «привет с родины».

— Как погода? Говорят, что в августе на морях зверствует еще и ротовирус?

— Море чистое, погода прекрасная. Горы, воздух чудесный. Народ местный доброжелательный. Случаев ротовируса не было, хотя меня подруги пугали, что в августе он косит всех подряд. У меня здесь тетушка живет, мы всегда старались отдыхать в мае-июне-июле. В прошлом году я здесь два месяца отдыхала. Но в этом году отпуск откорректировал коронавирус. И только сейчас я поняла, что такое «наплыв отдыхающих», о котором мне тетушка рассказывала, который и раньше случался в августе, но в этом году как никогда.

— А что по ценам?

— Снять квартиру в 20-25 минутах ходьбы от моря на 10 дней – 10 000 рублей. Цены за номера – от 1 700 рублей, все зависит от расположения отеля. Цены на продукты чуть дороже, чем у нас.

Зато овощи очень дешевые:

баклажаны – 24 рубля

кабачки – 15 рублей

кукуруза — 15 рублей за штуку

— Как добирались?

— На поезде. Есть прямой поезд из Нижнего Новгорода до Краснодара. Оттуда 5 часов на автобусе. Покупали плацкарт, на боковушках никого не было. Весь персонал в масках, постоянно дезинфекция хлоркой, температуру измеряли. Люди в поезде едут без масок. Единственное огорчение – с августа подорожали билеты. Я когда покупала в июле, то детский билет мне обошелся в 3 500, а в августе уже в 5 400 рублей.

— Родные не отговаривали от отдыха?

— Нет. У меня мама переболела коронавирусом во Владимире, вот хочет съездить на отдых, если море не закроют. У местных ходят слухи, что с конца августа закроют курорты снова, так как заболевших много. Не знаю, верить или нет слухам, время покажет. Я рискнула съездить, чтобы свозить детей на море. Потом начнется учеба, неизвестно, что будет осенью и зимой.

В турагентствах говорят, что сейчас спрос на отдых есть, но некорректно его сравнивать с прошлым годом. Правила игры иные. В Турцию самолеты полетели только 10 августа, и большая часть владимирцев, которые запланировали отпуск, ждут, когда вернутся первые отдыхающие и поделятся впечатлениями. Кто очень хотел, тот уже улетел. И очень много людей в этом году уехали на наш юг. Что будет осенью, сложно загадывать, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Елена Середина

Заглавное фото: 5seasons-perm.ru