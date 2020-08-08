Спортивные школы Владимира вернулись к привычному режиму работы

Муниципальные детско-юношеские школы и спортивные школы олимпийского резерва возобновили работу после снятия коронавирусных ограничений. На всех площадках была проведена генеральная уборка и обработка спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств. Между тем, меры безопасности сохраняются. Ежедневно воспитанникам и персоналу измеряется температура, организована антисептическая обработка рук и проведение регулярных гигиенических мероприятий: обеззараживание воздуха, дезинфекция, проветривание помещений.

Также руководство школ строго контролирует наполняемость групп. В среднем она составляет от 65 до 70% от списочного состава. Графики тренировок спланированы так, чтобы исключить пересечение воспитанников из разных групп.

Вход в школы посторонним, в том числе родителям и сопровождающим, ограничен.

Чтобы максимально обезопасить детей, тренировки и занятия по возможности проводятся на открытом воздухе. Так, тренировочный процесс в СШОР по легкой атлетике №4 проводится на стадионах «Лыбедь» и «Торпедо», в парках «Загородный» и «Дружба». Используется и сектор для метания у ВлГУ. Возобновление тренировочных занятий в ФОКе планируется со 2 сентября.

Тренерский состав ДЮСШ по игровым видам спорта №1 организует занятия на школьных спортплощадках. Тренировки по единоборствам и настольному теннису в СШОР №7 также проводятся в парковой зоне. Кроме того, сохранены занятия в режиме онлайн.

Примечательно, что в ДЮСШ по плаванию №9 занятия проводятся только на суше с соблюдением дистанцирования между спортсменами не менее 3 метров.

Обязательные мероприятия по организации тренировочного процесса в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора проведены в ДЮСШ хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках №8, возобновившей работу в ледовом комплексе «Владимир», в СШОР №5 по художественной гимнастике, в СШОР №3 по лыжным гонкам и биатлону им. А.А. Прокуророва, в ДЮСШ № 2, в СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева.

Сейчас в муниципальных спортивных школах города Владимира идут тренировки для воспитанников, ранее уже посещавших занятия. Запись новичков будет производиться с началом учебного года.

Со списком бесплатных спортивных секций можно ознакомиться здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что дворец детского и юношеского творчества Владимира открыл двери для всех желающих после коронавирусных ограничений. Занятия в августе носят ознакомительный характер, каждый может попробовать силы в спортивных секциях, творческих кружках, судомоделировании и робототехнике, цветоводстве или изучении иностранных языков.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru