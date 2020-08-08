Сплав на байдарках! Куда и как отправиться во Владимирской области

Татьяна и Алексей Логвиненко – туристы со стажем, больше 20 лет они путешествуют по городам и рекам, горам и озерам. Пешком, на байдарках, велосипедах, машине. И главные трофеи, которые они привозят, это не магнитики на холодильник, вкусняшки и чемоданы одежды, а впечатления и ощущение единения с природой! А этого за деньги не купишь. И пока водный сезон в самом разгаре, Татьяна и Алексей расскажут, как и куда сходить на байдарках во Владимирской области. Ведь всем нам не помешает окунуться в мир природы, чтобы взять тайм-аут в офисной жизни, забыть о проблемах и стрессах.

Им дома не сидится

Свободное от работы и прочих дел время владимирцы Татьяна и Алексей Логвиненко предпочитают проводить в походах и путешествиях. И не одни, а вместе со своими тремя дочерьми (7,5 лет, 5 лет и 2,5 года). Им неинтересны заграничные поездки. Масштабами и нетронутыми уголками вдохновляет Россия. И познакомились супруги благодаря туризму: ходили вместе в пешие походы.

Алексей – биолог, в туризме с 2000 года. За это время совершил 35 официальных категорийных походов до 5-й категории сложности (категорий всего 6). Первая категория — самая простая, требующая минимального набора знаний; шестая категория — самая сложная и требует специальной и физической подготовки, соответствующего снаряжения. География маршрутов (пешие, велосипедные, горные, водные, лыжные) охватывает всю страну от западных границ до Камчатки. Татьяна в туризме с 2005 года, она тоже освоила пешие, велосипедные, лыжные, водные походы.

До появления детей Татьяна и Алексей вместе путешествовали по Главному Кавказскому хребту: от Фишта до Красной Поляны. Через год прошли вдоль западного берега Байкала более 300 километров на байдарке, затем прогулялись по яйлам (горные луга) зимнего Крыма.

С появлением первого ребенка они взяли небольшую передышку, а потом вместе с дочкой отправились в поход по Ладожским шхерам в Карелии. Второй годик дочке семья отмечала в походе по реке Керженец в Нижегородской области. Тогда поняли, что пора осваивать автомобильные маршруты. И в итоге поехали до Калмыкии, посмотрели цветение тюльпанов, увидели российские барханы.

Год назад уже с тремя дочками проехали от Черного до Каспийского моря вдоль Северного Кавказа: 18 дней с палатками, более 6 500 километров пути. И эта поездка стала самой запоминающейся.

Планы поменял коронавирус

Планов на 2020 год было много, но все карты спутал коронавирус. В мае ребята планировали автопутешествие к озеру Эльтон в Волгоградской области, а в июне — утешествие в Дагестан, но остались дома. Зато в июле организовали пятидневный детский поход — сплав по реке Лух в Гороховецком районе Владимирской области. Участвовали 6 семей (29 человек). Из них 19 детей от года до 14 лет. Все получили огромное удовольствие, и погода не подвела.

Татьяна Логвиненко вспоминает:

— Выбрали Лух за несложный маршрут, хорошие пляжи. Если бы участвовали только взрослые, то маршрут можно было пройти за 2 дня. Но у нас в байдарках были мамы с детьми, папы гребли, поэтому проходили реку не спеша, чтобы все вдоволь накупались, наигрались, напарились в бане, получили максимум удовольствия.

У нас в трех семьях были дети младше двух лет. Мы сами сплавлялись со всеми своими детьми. Никаких проблем, капризов не было. Лично мне проще, когда дети не в городе. Меня часто спрашивают: мол, не опасно ли с маленькими детьми? Нет, детям хорошо там, где их мама.

Другой вопрос, готовы ли сами родители брать детей в походы? Мамочки часто боятся всего, привыкли к комфорту, к «все включено» на отдыхе. Если родители спокойны и получают удовольствие от отдыха, то и у детей все хорошо. Если родителям все не так, то и дети капризничают. Мы часто зовем знакомых в путешествия с собой, но люди отвыкли от любительского туризма, палаток, природы.

Дмитрий Тетерятник, участник 5-дневного похода, поделился впечатлениями:

— Сходили с ребятами в поход на байдарках, невероятно понравилось всем. Вся семья в восторге, дети не успели вернуться домой, уже спрашивают: а когда снова пойдём в поход? Вкуснейшие обеды, рыбалка, уютные посиделки у костра, баня, максимальное единение с природой!

Клязьма? Это неинтересно!

Ребята недавно открыли свою компанию «ВладЭкоТур» и стали организовывать туристические походы и познавательные, активные мероприятия выходного дня для семей с детьми, для тех, кто любит природу и приключения. В отличие от турфирм здесь нет жестких рамок по возрасту: дети до 7-10 лет. В поход на байдарках берут всех!

Частый вопрос от новичков: «Мы поплывем по Клязьме»? Клязьма – это неинтересно, это ровная и широкая река. Плывешь по ней, как по автомобильной магистрали. Во Владимирской области есть много других рек с изгибами (Лух, Судогда и другие), которые подарят приключения и впечатления. Новичкам, кто первый раз решил покорить байдарку и реку, советуют выбрать сплав на один день: почувствовать себя на реке, понять, как гребется, посмотреть, как дети сидят в байдарке.

Татьяна советует не бояться брать с собой маленьких детей, потому что на байдарках с ними даже проще, чем на велосипедах или в пешем походе. И для детей поход с родителями – это воспоминания на всю жизнь.

В любых походах — сухой закон. Все внимание безопасности детей, всем обязательно выдаются спасательные жилеты.

Татьяна рассказывает:

— За детьми на реке нужен постоянный контроль. Даже на мелких реках дети умудряются «уплыть». Однажды наша старшая дочка, увидев торчащую палку из воды, пошла к ней и стала тонуть. Хорошо, что был присмотр, выловили ее сразу. Опасность заключается в том, что тонущие дети (да и взрослые) не кричат и не зовут на помощь. Они выглядят плавающими, барахтающимися, но постепенно остаются без сил и медленно уходят под воду.

Мы не употребляем алкоголь вообще. Наши дети растут в той среде, где важны трезвые семейные ценности. Они знают и видят, что взрослые могут веселиться просто так. У нас нет такой взаимосвязи: отдых на природе = родитель с бутылкой.

В каждый поход мы обязательно берем мешки для мусора. После нашей группы поляна всегда остается чистой, а иногда даже и еще чище, чем была до нас. У нас идет приобщение детей к природе, мы прививаем любовь и уважение к ней. Мы много рассказываем детям и их родителям о природе, поэтому ребятне так интересно в наших путешествиях. А еще в свободное время мы стараемся взаимодействовать с детьми в играх. И видим, как они счастливы от этого. «Вышибалы», «Казаки-разбойники», «Хали-хало». Играют родители — вовлекаются дети.

Где взять байдарку и цена вопроса

Организованный сплав на байдарках во Владимире стоит от 2 500 до 18 000 рублей на человека.

Стоимость зависит от количества дней (1, 2, 3 дня), сложности маршрута, наличия питания, трансфера, проката инвентаря (спасательные жилеты, палатки, посуда, спальные мешки и так далее). Соответственно, у турфирм сплав стоит дороже, чем у частников. Многие ориентированы исключительно на московских туристов.

Прокат байдарки во Владимире – от 800 до 2 200 рублей в день (объявления можно найти на сайтах в Интернете).

Стоимость байдарки: одноместная, надувная – от 12 000 рублей; двухместная, каркасно-надувная — от 36 000 рублей. Средняя цена каркасно-надувной байдарки, на которых проходят сплавы у наших героев, — это 40 000 – 45 000 рублей.

Одноместную редко приобретают: кто же пойдет в поход в одиночку. А вот двухместная байдарка – идеальный выбор: ею легче управлять, чем трехместной. Каркасно-надувная байдарка более устойчивая, нежели каркасная.

Лето в этом году выдалось не редкость теплым и солнечным, так что еще не поздно решиться на увлекательное путешествие и почувствовать себя капитаном байдарки.

Елена Середина

Фото из архива семьи Логвиненко