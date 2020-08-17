Спеши делать добро: 5 акций в поддержку детей-инвалидов

Скоро первое сентября. И в этом году оно будет долгожданным после томительного дистанционного обучения и самоизоляции. Дети наконец-то увидят своих любимых учителей и друзей. Благотворительная организация «Владимирские дети-ангелы» призывает школьников, их родителей и учителей разделить всеобщую радость с ребятами с ограниченными возможностями, которым нужна помощь в лечении, и принять участие в акции «Дети вместо цветов». Что это за акция и в каких еще добрых делах можно поучаствовать, нам рассказала председатель организации Ирина Долганова.

Кто такие «Владимирские дети-ангелы»?

Прежде чем говорить о добрых делах, скажем несколько слов о самих «Владимирских детях-ангелах». Шесть лет назад фонд организовали две мамы, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, Татьяна Журавлева и Екатерина Забалуева. Диагнозами их детей были ДЦП и аутизм. Лечение и реабилитация ребятам требовались постоянно, особенно в раннем возрасте. А суммы были огромными. У женщин много сил и времени уходило на поиск благотворительных фондов.

Но очереди в этих самых фондах были большими. К сожалению, на тот момент во Владимире сфера благотворительности была развита плохо. Существовавшие региональные благотворительные фонды не могли помочь всем, кто в этом нуждался. К Татьяне и Екатерине за советом обращалось все больше родителей. Женщины поняли, что они могут помогать и другим детям.

17 февраля 2014 года общественную организацию зарегистрировали официально. Так появилась Владимирская областная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Владимирские дети-ангелы».

Через пару месяцев к организации присоединилась Ирина Долганова, которая потом стала председателем правления. Ирина рассказывает:

— Мы помогаем детям с такими неврологическими заболеваниями, как детский церебральный паралич, задержка психоречевого развития, аутизм, органическое поражение центральной нервной системы. При этих заболеваний вся сложность в том, что они не лечатся за один раз. Результатов можно добиться только постоянными грамотными и своевременными реабилитациями, а стоят они дорого. И для обычных семей со средним достатком это неподъемная сумма. У нашего фонда нет постоянных богатых спонсоров, меценатов. Наши главные помощники – это простые люди с добрым сердцем и щедрой душой. Да, есть те, кто помогает большими суммами, но в основном сборы на лечение мы закрываем с помощью пожертвований от 100 до 1000 рублей.

Благодаря участию и помощи волонтеров и просто неравнодушных людей, наша организация помогла оплатить 48 курсов реабилитации нашим подопечным (в год мы закрываем 10-15 сборов).

Были также собраны деньги на:

приобретение 7 специализированных инвалидных колясок для детей,

3 специализированные кресла,

5 велотренажеров,

2 костюмов «Адели» (для лечения ДЦП),

2 набора комплектующих для обучения работе на компьютере.

операцию и дорогостоящее генетическое обследование.

Детство «особых» детей проходит в постоянных занятиях и реабилитациях. И такие детишки особенно нуждаются в веселых мероприятиях и принимают их с благодарностью. А уж если на празднике организован сладкий стол и подарки, то счастью просто нет границ! Поэтому, кроме сбора средств, фонд организует благотворительные акции и проводит различные праздники и мастер-классы, приуроченные к разным датам. Здорово, что с каждым годом в них участвуют все больше жителей Владимирской области.

Акция № 1. «Дети вместо цветов»

Как проходит 1 сентября? Дети приносят много букетов, цветов. Учитель ищет вазы, большие емкости, чтобы поставить все это великолепие в воду. Конечно, столько букетов – это приятно: дети с помощью цветов выражают свое уважение и любовь к учителю. Но по факту многие букеты так и останутся стоять в ведрах в школе, а потом окажутся на помойке. Куда лучше, если букет для учителя будет один, а остальные средства, которые могли бы быть потенциально потрачены на цветы, были бы направлены на помощь детям с ограниченными возможностями. Например, в в благотворительную организацию «Владимирские дети-ангелы».

Акция «Дети вместо цветов» проходит уже несколько лет. Благодаря ей ребята с ограниченными возможностями получают поддержку, а школьники становятся более милосердными, так как понимают, что рядом с ними живут люди, которые нуждаются в помощи. У Ирины Долгановой сын ходит в школу, его класс также участвует в акции:

— В нашем классе 27 детей, мы поступаем иначе (так решили дети и их родители): каждый приходит с букетом, но передает по 100 рублей в фонд. А кто-то идет другим путем: вместо букета в классе каждый ученик дарит по розе, а деньги (кто сколько хочет и может) отправляет на лечение наших подопечных.

В прошлом году в акции приняли участие 50 классов из школ Владимирской области. Инициаторами были и сами учителя, и ученики, и родители.

Есть классы, которые из года в год участвуют в этом добром деле, а акция будет проводиться в этом году уже в пятый раз.

Акция № 2. «Особенный первоклассник»

Эта акция стартовала в прошлом году. Фонд собирает сведения о детях, которые идут в первый класс, и помогает собрать их в школу. Особенные дети идут в школу и в 7, и даже в 9 лет. Тут все зависит от степени их готовности в образовательному процессу. Помогать можно наборами первоклассника, канцелярскими принадлежностями: дети и их родители благодарны за любую поддержку. Если у вас есть желание принять участие в этой акции, узнавайте подробности у волонтеров фонда (все контакты — внизу текста).

Акция № 3. «Стань Дедом Морозом!»

В этом году в седьмой раз перед Новым годом «Владимирские дети-ангелы» будут проводить акцию «Стань Дедом Морозом!». В ней добрые волшебники (обычные жители Владимира и области) исполняют новогодние желания подопечных. У особенных детей и так мало поводов для радости. Новый год они ждут вдвойне. Очень хочется, чтобы в этот волшебный праздник их глаза сияли от радости. В прошлом году было 124 заявки. И все дети получили подарки.

Как работает эта акция? Все просто: на сайте фонда вы выбираете ребенка и его желание, оставляете заявку. Волонтер вам перезванивает, называет телефон и адрес получателя, вы покупаете и отправляете по почте подарок или лично вручаете его малышу.

Кстати, мы со старшей дочкой дважды становилась зимними волшебниками и и поздравляла детей. Выбирая подарок, упаковывая его, мой ребенок радовался, что в такой праздник можно не только получить что-то для себя, но и сделать добро другим. Да, дарить подарки порой гораздо увлекательнее, чем их получать.

Акция № 4. «Сладкое добро»

Что может быть желанней для ребенка, чем невероятный праздничный торт со свечами, задув которые, можно загадать самое главное желание — быть здоровым. С января 2017 года «Владимирские дети-ангелы» присоединились к международной акции «Сладкое добро». Суть акции в том, что неравнодушные жители города Владимира и области дарят детям с ограниченными возможностями на день рождения радость – праздничные торты.

На сегодняшний день сладкие подарки получили 213 детишек. В акции принимают участие кондитеры из Владимира, Мурома, Кольчугино, Меленок, Судогды, Коврова и Гусь-Хрустального. Но желающих получить торт все равно много! Сложность еще в том, что некоторые месяцы урожайны на дни рождения, и кто-то остается без подарка, так как кондитеров на всех не хватает.

По негласному правилу кулинар берется за такой заказ один раз в месяц, но принимает заявки на месяцы вперед. Необязательно участвовать каждый месяц, все зависит от свободного времени дарителя. Если вы печете торты, а торт может быть любым и у вас есть желание порадовать малышей, добро пожаловать в проект.

Акция № 5. «Красота против болезни»

Фонд «Владимирские дети-ангелы» оказывает помощь не только детям, но и моральную поддержку их мамам. К сожалению, мамы часто остаются с больным ребенком один на один: папы не выдерживают такой тяжелой ноши и уходят из семей. И женщины вынуждены бороться с болезнью ребенка в одиночку. Они находятся с детьми 24 часа в сутки, на себя просто не остаётся времени и сил.

Ирина Долганова рассказывает:

— Цель акции – хотя бы на один день/час помочь нашим мамам почувствовать себя красивыми. И мы приглашаем их на фотосессии. Чтобы женщины сделали макияж, прическу, нарядились в красивое платье, отвлеклись от повседневных забот и рутины и почувствовали себя в центре внимания.

Акция стартовала три года назад. В ней приняли участие уже 15 фотографов, некоторые из них несколько раз. А мамы получили много положительных эмоций и прекрасные фотографии, зарядились позитивом, стали больше улыбаться. Женщин у нас много, поэтому мы рады всем фотографам, которые захотят нас поддержать.

Помните, мы не можем помочь всем, но каждый из нас может помочь кому-то. Приняв участие в любой акции фонда «Владимирские дети-ангелы», вы поможете в сборе средств на лечение и подарите радость конкретному особенному ребенку.

Подробную информации о том, как помочь, ищите на сайте «Владимирские дети-ангелы».

Контакты организаторов фонда:

+7 (903) 831-82-21, Журавлёва Татьяна Александровна;

+7 (903) 648-48-19, Долганова Ирина Викторовна;

+7 (903)831-45-60, Александрова Людмила Борисовна.

Елена Середина

Фото из архива организации «Владимирские дети-ангелы»

Заглавное фото: img.rg.ru