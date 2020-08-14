Спасатели помогли коню Гоше выбраться из ямы

Конь по кличке Гоша провалился в смотровую яму, расположенную в гараже, и не смог самостоятельно из нее выбраться. Инцидент произошел в поселке Мелехово. На помощь пришли спасатели поисково-спасательного отряда Коврова. Вместе с хозяевами коня они соорудили подвесную систему и при помощи автомобильной лебедки достали Гошу из ямы, сообщает группа «Заметки спасателя».

Как конь угодил в яму, неизвестно.

Примечательно, что Гоша вел себя спокойно и не сопротивлялся, когда ему оказывали помощь. Спасательная операция увенчалась успехом. Ранее «Призыв» рассказывал, как волонтер спасла расстрелянную в микрорайоне Юрьевец бездомную собаку.

Ольга Ефремова

Фото группы «Заметки спасателя»