Спасатели помогли коню Гоше выбраться из ямы

Животное не сопротивлялось

Конь по кличке Гоша провалился в смотровую яму, расположенную в гараже, и не смог самостоятельно из нее выбраться. Инцидент произошел в поселке Мелехово. На помощь пришли спасатели поисково-спасательного отряда Коврова. Вместе с хозяевами коня они соорудили подвесную систему и при помощи автомобильной лебедки достали Гошу из ямы, сообщает группа «Заметки спасателя».

 Как конь угодил в яму, неизвестно.

Примечательно, что Гоша вел себя спокойно и не сопротивлялся, когда ему оказывали помощь. Спасательная операция увенчалась успехом. Ранее «Призыв» рассказывал, как волонтер спасла расстрелянную в микрорайоне Юрьевец бездомную собаку.

Ольга Ефремова 

Фото группы «Заметки спасателя»

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Обсуждение 1

  • Светлана:
    14.08.2020 в 15:34

    жаль конягу-то … как он загремел в эту яму?…и что он вообще делает в гараже?

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