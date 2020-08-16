Современный вариант «Горе от ума» — кто его создал?

16 августа 1819 года родился владимирский дворянин Дмитрий Смирнов, биограф и исследователь творчества Александра Грибоедова. Дмитрий Александрович приходился двоюродным племянником знаменитому автору «Горя от ума», сам никогда его не видел, но почти всю жизнь посвятил собиранию текстов произведений и сведений о жизни своего великого родственника. Текст «Горя от ума», который мы проходим в школе, – это вариант, подготовленный Дмитрием Смирновым из нескольких рукописей комедии.

Детство под сенью Грибоедовых

Сын любимой кузины Грибоедова Варвары Семеновны и прапорщика Александра Дмитриевича Смирновых родился в родовом имении Сущево под Владимиром. До 1801 года оно принадлежало деду великого драматурга, но после его смерти почти сразу было продано отцом автора «Горе от ума». Да не кому-нибудь, а тетке Александра Грибоедова – родной сестре его матери Наталье Федоровне.

Еще в детстве Смирнов постоянно слышал имя автора «Горе от ума» в многочисленных о нем рассказах.

Его мать Варвара Семеновна «почти что воспитывалась с ним». Имел возможность юный Митенька и лично общаться с матерью писателя Настасьей Федоровной. Впоследствии Дмитрий Александрович писал, что «любовь к этой высокой, светлой, так рано и так мученически погибшей личности, запавши в душу ребенка», не оставляла его никогда: напротив, она «чем старей, тем сильней».

Сбор бесценных сокровищ

По окончании владимирской гимназии Смирнов поступил в 1837 году в Московский университет. С этого времени начинаются его исследования жизни и творчества Грибоедова. В 1840 году он познакомился в Москве с лучшим другом Грибоедова — С.Н. Бегичевым, а у него в доме с Б.И. Ионом, воспитателем Грибоедова, прожившим со своим учеником вместе 11 лет.

Эти старики до конца дней своих оставались верны памяти Грибоедова и часто, сходясь вместе, предавались самым задушевным и оживленным воспоминаниям о великом человеке. Молодой студент, хорошо понимавший ценность их рассказов, приходя домой, записывал все, что слышал. Таким образом, скоро набралась у него, «хотя небольшая, но такая тетрадь биографических о Грибоедове материалов, какой, конечно, нигде нет».

В 1842 году в работе Смирнова над собиранием грибоедовских материалов происходит перерыв, так как с апреля месяца этого года он был определен на службу в провинцию. И лишь уйдя в отставку в 1851 году, Смирнов возвращается к занятиям по Грибоедову. Он знакомится с единственной сестрой писателя Марией Сергеевной Дурново, которая сообщила ему много интересных подробностей о жизни Грибоедова. В знак же своей приязни к Смирнову она подарила ему «лучшую свою, как она выразилась, вероятно, единственную в России драгоценность» — два подлинных, писанных акварелью, портрета своего брата (20 и 32 лет).

Тогда же он начал переписку с лицами, которые знали Грибоедова; так, несколько писем прислала ему вдова писателя Нина Александровна. А 1858-1859 годах Смирнов познакомился и расспросил о Грибоедове таких авторитетных свидетелей его жизни, как А.А. Жандр, В.Ф. Одоевский, Ф.В. Булгарин, С.П. Жихарев и артистов И.И. Сосницкого и М.С. Щепкина.

Восстановление текста комедии

Кроме биографических материалов, Смирнов собирал или списывал все доступные ему литературные произведения и письма Грибоедова. Так, посетив С.Н. Бегичева в 1857 году в его тульской деревне, Смирнов снял копии всех писем Грибоедова к нему. Также подробно им была изучена рукопись «Горя от ума», хранившаяся у Бегичева и представлявшая первоначальную редакцию комедии. Но «самым важным, даже превосходившим всякие ожидания» приобретением Смирнова явилась большая переплетенная тетрадь черновых бумаг Грибоедова, которую поэт забыл у Бегичева, проезжая полномочным министром в Персию в июне 1828 года. Тетрадь эту Бегичев подарил Смирнову.

Как известно, «Горе от ума» впервые было издано после смерти Грибоедова со значительными пропусками. Собранный Смирновым сводный текст комедии с его введением стал основой для полного издания «Горя от ума», которое мы и по сей день изучаем в школе.

Смерть биографа и гибель архива

У Смирнова накопился первоклассного значения документальный и мемуарный материал о Грибоедове. Он мечтал «издать полную книгу о Грибоедове, в которую входила бы возможно полная его биография, все, что было написано самим Грибоедовым, и все, что было писано о нем (последнее, как особое к книге приложение)». Но его мечта почти не претворилась в жизнь.

Одной из причин было то, что с начала 60-х годов он сделался одним из самых ревностных мировых посредников и много времени тратил на эту работу. Между прочим, в журнале Достоевского «Эпоха» Смирнов в 1854-1855 годов печатал очерки «Из записок мирового посредника». Другая причина заключалась в том, что Смирнов очень медленно обрабатывал собранные им материалы и не торопился с печатанием собранного им «богатства» по тем соображениям, что «вполне говорить о Грибоедове еще действительно рано, а говорить о нем никогда не будет поздно».

29 января 1866 года Дмитрий Александрович скоропостижно скончался в своем имении Сущево на 47-м году жизни «от простудной болезни».

При жизни он опубликовал только часть собранного материала – «Черновую тетрадь Грибоедова, с письмами и неизданными отрывками». После смерти Смирнова напечатана была другая часть собранного материала — «Биографическия известия о Грибоедове». К великому сожалению, большая часть собранного материала погибла во время пожара в имении Сущево. В огне погибли и подлинные рукописи Грибоедова, и вся богатая библиотека Смирнова.

Подготовила Татьяна Лысова

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