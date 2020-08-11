Совам помогли решить жилищный вопрос

Жилищный вопрос совиных семейств частично решен. В Клязьминско-Лухском и Клязьминском береговом заказниках Вязниковского и Гороховецкого районов было развешено 8 домиков для птиц: 7 дуплонов для длиннохвостой неясыти и 1 платформа для бородатой неясыти.

— Будем надеяться, что дуплоны и платформа приглянутся нашим совам и они заживут там долго и счастливо, найдут себе пару и будут жить-поживать, да добра нашивать, как в сказках, — выразили надежду в региональной дирекции ООПТ.

Дуплонами называют скворечники больших размеров.

Специалисты заверяют, что совы с удовольствием заселяются в построенные для них домики. По своей природе эти птицы очень ленивые, зачастую они не строят собственных гнезд, а занимают чужие. Случается и такое, что селятся просто на земле, если не находят подходящих мест. Но в этом случае им угрожает постоянная опасность со стороны хищников и людей.

Из-за постоянных вырубок леса и возникающих пожаров уже практически не осталось старовозрастных лесов, где в деревьях всегда есть большие дупла – одно из лучших лесных укрытий. В связи с этим специалистам, занимающимся изучением и охраной птиц, приходится проводить особые биотехнические мероприятия, называемые нестбоксингом. То есть установкой в лесах гнездовых коробок.

Ранее «Призыв» сообщал, что Клязьминско-Лухский заказник впервые посетили специалисты по изучению летучих мышей. Они окольцевали рукокрылых.

Ольга Ефремова

Фото канала «Дикая природа для вас»