Сотрудников «Волгабаса» вновь оставили без зарплаты

Сотрудников собинского завода «Волгабас» вновь оставили без зарплаты. Нарушения трудового законодательства зафиксировала прокуратура в ходе проверки. Выяснилось, что 313 работников не получили денежное вознаграждение за свой труд за июнь-июль текущего года. Сумма долга составила 15 миллионов рублей. Надзорное ведомство направило в суд 18 заявлений о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены. В результате прокурорского вмешательства задолженность частично погашена.
Сейчас долг составляет около 6,5 млн рублей.
В отношении юридического лица и генерального директора ООО «Бакулин Моторс Групп» возбуждены административные дела. Также обществу внесено представление, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Ситуации с невыплатой зарплаты на заводе уже случались. Ранее «Призыв» сообщал, что Следственное управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении руководства завода «Волгабас». По данным следствия и прокуратуры, на предприятии, специализирующемся на производстве дизельных и газомоторных автобусов, работают 460 человек. В период с марта по июнь текущего года руководство завода не выплатило сотрудникам свыше 23 миллионов 570 тысяч рублей.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
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