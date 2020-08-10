Сотрудников «Волгабаса» вновь оставили без зарплаты

В отношении юридического лица и генерального директора ООО «Бакулин Моторс Групп» возбуждены административные дела. Также обществу внесено представление, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Ситуации с невыплатой зарплаты на заводе уже случались. Ранее «Призыв» сообщал, что Следственное управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении руководства завода «Волгабас». По данным следствия и прокуратуры, на предприятии, специализирующемся на производстве дизельных и газомоторных автобусов, работают 460 человек. В период с марта по июнь текущего года руководство завода не выплатило сотрудникам свыше 23 миллионов 570 тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»