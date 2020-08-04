Сотрудники перинатального центра рассказали, как коронавирус изменил роды

Областной перинатальный центр начал работать в привычном режиме, но часть ограничений сохраняется. Здесь рожают женщины, проверенные на коронавирусную инфекцию, подчеркивают врачи. У каждой из них отрицательный анализ на COVID-19. Справка должна быть выдана за 7 дней до родов, направление на тест получают в женской консультации. Если роды экстренные, поступившую роженицу осматривают. Если никаких признаков вирусных заболеваний нет, контактов с больными не было, ее принимают в перинатальном центре.

Температуру измеряют у каждой новой пациентки. И даже если есть небольшие отклонения, например, чуть больше 37 градусов, её могут направить в обсерватор роддома № 2. При подтверждении диагноза COVID-19, да и обычного ОРВИ или бронхита, она остается там или переводится в областной роддом, где есть госпиталь для инфекционных больных. Такие пациентки были и есть, и рожают они благополучно, говорят медики.

— Рожают они естественным путем, как и все беременные. Единственное, придется на время разлучить маму с ребенком. Не будет прикладывания к груди, если женщина страдает ковидом. Пока ребенок находится на непродолжительной изоляции, мамочка в это время поправляется, сохраняя при этом грудное вскармливание. Потом они воссоединяются, — поясняет Светлана Астафьева, заместитель главного врача Областного перинатального центра.

Из-за коронавируса в перинатальном центре все ещё запрещены партнерские роды.

— Пока ещё идет эпидемия, и у нас нет партнерских родов. А так они есть всегда. Здесь может присутствовать ваш муж либо сестра, мама. Кому вы доверяете в качестве поддержки во время родов для облегчения психологического состояния, — рассказывает Светлана Астафьева.

Сейчас в роддомах, как правило, долго не задерживают. После трех суток уже выписывают домой при условии, что с матерью и ребенком всё в порядке. После кесарева сечения пребывание чуть дольше – 4-5 суток. Обо всех этих изменениях сегодня в Областном перинатальном центре рассказали будущим мамам. Там прошла экскурсия для беременных в рамках недели грудного вскармливания. Организатором выступила общественная организация Центр поддержки «Мамина Радость». Здесь готовы провести бесплатные мастер-классы по грудному вскармливанию для любой желающей.

— Мы тренируемся с мамами, как правильно приложить, сцедить молоко. Этими навыками нужно обладать уже в роддоме. Хорошо подготовленная мама – это 90% успеха налаживания грудного вскармливания, — говорит Люба Курненкова, председатель Центра поддержки «Мамина Радость». – У нас есть круглосуточный телефон, и мамы нам, бывает, звонят как раз из роддома.

После экскурсии все будущие мамы получили подарки от Центра: подгузники, вкладыши в бюстгальтеры для кормящих женщин и информационные буклеты. Специалисты дежурят на бесплатной горячей линии поддержки грудного вскармливания по телефону (4922) 60-03-51.

Ранее «Призыв» сообщал, что в конце мая 11 беременных женщин заразились COVID-19 в областном роддоме.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»