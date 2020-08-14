Соревнования во Владимирской области разрешили проводить без зрителей

Во Владимирской области с сегодняшнего дня разрешено проводить физкультурные и спортивные мероприятия муниципального, областного, межрегионального и даже всероссийского уровня. Правда, есть одно условие: выступать спортсмены будут при пустых трибунах, без зрителей. Соответствующие изменения в указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор.

При этом участники соревнований должны строго соблюдать правила личной гигиены: использовать антисептики, медицинские маски, перчатки, а также не забывать про социальную дистанцию. Организаторы, в свою очередь, должны обеспечить дезинфекцию используемых помещений и не допускать на мероприятия лица с признаками инфекционных заболеваний.

Пока в регионе сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, выставочных, рекламных и прочих массовых мероприятий с присутствием людей, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

Исключение сделано для культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе.

Ранее «Призыв» сообщал, что центры занятости населения Владимирской области возобновляют свою работу с 17 августа. Однако попасть туда можно пока только по предварительной записи.

Ольга Ефремова

Фото: sm.news