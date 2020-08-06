Солдат-контрактник погиб во время боевых стрельб

Солдат контрактной службы погиб во время боевых учений. Произошло это накануне на полигоне Сергейцево под Ковровом. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Западного военного округа, солдата случайно застрелил сослуживец во время перезарядки оружия. При проведении плановых занятий по огневой подготовке военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел.

Ранение оказалось смертельным. Солдат погиб.

21-летний солдат-контрактник был оперативно доставлен в лечебное учреждение. Однако, несмотря на усилия врачей, военнослужащий от полученного ранения скончался. Комиссия командования Западного военного округа совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Муроме трагически погиб 20-летний солдат-срочник из Липецкой области. До дембеля молодой человек не дослужил всего четыре месяца. Трагедия произошла в феврале.

Ольга Ефремова

Фото: borshmedia.ru